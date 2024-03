A Pompei, le Terme del Foro svelano nuovi segreti: apre al pubblico la sezione femminile

Ph Facebook Pompeii - Parco Archeologico

Affreschi mai visti a Pompei: visitabile per la prima volta dal pubblico la sezione femminile delle Terme del Foro, perché utilizzate da sempre come deposito di materiale archeologico. Un restauro meticoloso ha consentito di scoprire stupende superfici dipinte, rimaste finora sconosciute.

Dopo un lungo lavoro di restauro e manutenzione ha aperto al pubblico, l’8 marzo, la sezione femminile del Complesso delle Terme del Foro, edificio che si trova alle spalle del Tempio di Giove e che risale agli anni immediatamente successivi la deduzione della colonia di veterani da parte del generale Silla (80 a.C.). La parte femminile e la parte maschile disponevano di ingressi separati e quella femminile, più piccola di quella maschile, era in ristrutturazione al momento dell’eruzione.

Le Terme del Foro e la ritrovata sezione femminile con i suoi magnifici affreschi

Le terme saranno per la prima volta visitabili dal pubblico perché utilizzate da sempre come deposito di materiale archeologico con ingombranti scaffalature. Il restauro ha consentito di scoprire superfici dipinte, rimaste finora sconosciute e grazie al lavoro meticoloso dei restauratori e, con l’aiuto di uno strumento laser di ultima generazione, è stato possibile rimuovere la patina che le ricopriva e scoprire la bellezza della decorazione del primo ambiente, quasi come se fosse una nuova scoperta.

Le decorazioni trovate sono molto belle in particolare quella con elementi vegetali e uccelli su fondo giallo, una vera “scoperta” ottenuta tramite l’impiego della tecnologia laser.

Come visitare le terme femminili del Foro a Pompei

Le Terme saranno aperte al pubblico tutti i giorni dalle 10,30 alle 14,00 (ultimo ingresso ore 13,30) con ingresso ogni 30 minuti, per gruppi di massimo 15 persone alla volta. (ore 11 e ore 13 in inglese)

al pubblico tutti i giorni dalle 10,30 alle 14,00 (ultimo ingresso ore 13,30) con ingresso ogni 30 minuti, per gruppi di massimo 15 persone alla volta. (ore 11 e ore 13 in inglese) Il costo di accesso, che include un accompagnamento con presentazione degli ambienti, è di 5€, in aggiunta al costo di ingresso al sito di Pompei . Gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni e per i possessori dell’abbonamento MyPompeii Card.

Il costo di accesso, che include un accompagnamento con presentazione degli ambienti, è di 5€, in aggiunta al costo di ingresso al sito di Pompei. Gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni e per i possessori dell'abbonamento MyPompeii Card.

(link affiliato) Maggiori informazioni

