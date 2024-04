Meraviglia a Pompei: ritrovata una Casa Decorata con soggetti ispirati alla Guerra di Troia

Affreschi ritrovati a tema Guerra di Troia in una domus di Pompei - Ph facebook Pompeii - Parco Archeologico

Ritrovato a Pompei un ambiente elegante di una casa importante con pareti nere decorate con eleganti soggetti ispirati alla guerra di Troia. Una scoperta eccezionale

Gli scavi in corso presso il grande parco Archeologico di Pompei non finiranno mai di stupirci: ritrovato in questi giorni in una casa un grande salone da banchetto dipinto di nero con pareti decorate con eleganti soggetti ispirati alla guerra di Troia.

La straordinaria scoperta nell’insula 10 della Regio IX di Pompei che riporta la città vesuviana alla ribalta mondiale. Sul grande salone nero da banchetto ritrovati affreschi e mosaici che rappresentano eroi e divinità della guerra di Troia, soggetti mitologici ispirati all’antica Grecia. Gli affreschi rappresentano oltre a Elena e Paride, indicato in un’iscrizione greca tra le due figure con il suo altro nome “Alexandros”, anche la figura di Cassandra, figlia di Priamo, in coppia con Apollo.

Straordinaria scoperta nell’insula 10 della Regio IX di Pompei

Un ambiente elegante di una casa importante con pareti nere per evitare che si vedesse il fumo delle lucerne sui muri ed un salone che misura circa 15 metri di lunghezza per 6 di larghezza che si apre in un cortile. Lo scavo effettuato finora nell’area ha restituito due abitazioni collegate tra di loro, una casa con panificio e fullonica (lavanderia), che si affacciavano su via Nola.

Ma i lavori continuano e chi sa quali altre meraviglie ci restituiranno di una città distrutta da una terribile eruzione del Vesuvio e di cui, al momento, sono stati già ritrovati oltre 13mila ambienti in 1070 unità abitative oltre agli spazi pubblici e sacri.

