Ludi Pompeiani: nell’Anfiteatro di Pompei tornano i Combattimenti tra Gladiatori

Nell’Anfiteatro di Pompei si esibiranno gladiatori in abbigliamento storico ricostruito, simulando quelli che erano gli originali combattimenti e relative tecniche dell’epoca. E poi gruppi di legionari romani che sfileranno nei loro armamenti ricostruiti. 3 giornate speciali da non perdere a Pompei

Nei giorni 7 aprile, 19 maggio e 8 settembre 2024 nell’Anfiteatro di Pompei si potranno rivivere gli antichi i combattimenti tra gladiatori proprio nei luoghi dove avvenivano realmente. Un appuntamento veramente speciale nel Parco archeologico di Pompei dove, nell’Anfiteatro, si esibiranno gladiatori in abbigliamento storico filologicamente ricostruito, simulando quelli che erano gli originali combattimenti e relative tecniche dell’epoca.

Non mancheranno anche gruppi di legionari romani, i leggendari fanti dell’unità militare di base dell’esercito romano, la legione, che sfileranno, invece, nei loro armamenti ricostruiti. L’appuntamento speciale, che prevede un pagamento di 5 euro per l’ingresso nell’Anfiteatro, si terrà nei giorni Domenica 7 aprile, e poi il 19 maggio e l’8 settembre 2024.

Ricostruzioni originali di combattimenti e sfilate, là dove avvenivano

Un evento davvero speciale per assistere ai combattimenti di gladiatori nell’Anfiteatro di Pompei e all’addestramento dei legionari romani. Si potrà incontrare il Centurione mentre impartisce gli ordini ai legionari nella formazione e nell’addestramento col gladio, l’arma tipica del militare romano e si potrà assistere ai movimenti di formazione a testuggine che caratterizzeranno le esercitazioni legionarie. Non mancheranno i gladiatori che si alleneranno per le grandi cerimonie e le celebrazioni alla presenza degli Ufficiali romani e del Prefetto di Miseno, Plinio il Vecchio.

Un’occasione per adulti e bambini di partecipare a una dimostrazione di vita militare prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. presso l’Anfiteatro, sede di giochi e di esercitazioni.

Come partecipare alle ricostruzioni dei Ludi Pompeiani

Le esibizioni, dedicate alla ricostruzione storica di vita civile e militare del I secolo d.C., si svolgeranno presso l’Anfiteatro di Pompei nelle seguenti date:

7 aprile 2024, 19 maggio 2024, 8 settembre 2024 e in 4 fasce orarie (Ore 10 e 12, e ore 15 e 17)

La partecipazione all’evento è al costo di 5 €, oltre al biglietto di ingresso al sito. Gratuito al di sotto dei 6 anni. o presso le biglietterie del Parco: 🎟 Acquista i biglietti per i Ludi Pompeiani su TicketOne (link affiliato) 🎟 Acquista i biglietti d’ingresso a Pompei su TicketOne (link affiliato)

L’evento è per posti limitati. È consigliata la prenotazione e l’acquisto su piattaforma Ticketone > Special Tour per garantirsi la disponibilità di posti.

Durata evento: 1 ora

L’iniziativa è a cura del Parco archeologico di Pompei in collaborazione con la Dyron Consulting – Reenactment e public history, con la sezione Classis Misenensis (Flotta Navale di Miseno), operante dal 2008 in attività di ricostruzione storica sul territorio nazionale e internazionale

Maggiori informazioni – Parco archeologico di Pompei

