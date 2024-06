Visita Longola: La Venezia di 3500 Anni fa Vicino a Pompei | Campania da Scoprire

In Campania a Poggiomarino, a soli 30 km da Napoli e vicino a Pompei, esiste un bellissimo villaggio della Età del Bronzo (XV-XIII sec. a.C.. Un luogo straordinario e visitabile: scopriamo il Parco Archeologico Naturalistico di Longola

A Poggiomarino, a soli 30 km da Napoli e vicino a Pompei esiste uno straordinario villaggio databile nella fase avanzata della media Età del Bronzo (XV-XIII sec. a.C.) attribuito al popolo dei Sarrasti. Il complesso è visitabile e si chiama Parco Archeologico Naturalistico di Longola.

Il villaggio fu scoperto nel novembre 2000, durante degli scavi per la realizzazione di uno dei depuratori delle acque del fiume Sarno, in località Longola, a confine tra Sarno e San Valentino Torio. Completamente sistemato è oggi visitabile: uno straordinario, ma poco conosciuto, sito archeologico che è stato definito dagli archeologi una Venezia di 3500 anni fa. Il sito è molto importante perché per la prima volta in Campania è stato rinvenuto un abitato collocabile tra le fasi dell’età del Bronzo e la fondazione di Pompei.

Un porto fluviale di 3500 anni fa sulle rive del fiume Sarno

L’abitato era probabilmente un porto fluviale sulle rive del fiume Sarno, ed era costituito da tanti piccoli isolotti stretti tra canali di varie dimensioni, dotati anche di articolati sistemi per arginare e contenere le acque con palificazioni di legno conficcate verticalmente nel terreno.

Gli scavi hanno consentito di ritrovare resti di capanne e di alcune imbarcazioni. Gli archeologi credono che la zona fu abbandonata a causa di un’alluvione avvenuta all’inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa migrazione, unita a quella degli abitanti della valle superiore del Sarno, potrebbe essere nato l’insediamento della antica Pompei.

Dove si trova il sito archeologico di Longola e come visitarlo

Il sito è vicino a Poggiomarino che dista circa 30 Km da Napoli, 8 Km da Pompei e 36 da Salerno e si raggiunge tramite le autostrade Napoli-Salerno (A3) e Caserta-Roma (A30), oltre che dalla strada statale SS268.Di recente il Parco Archeologico di Longola – Poggiomarino è passato sotto la competenza della Direzione regionale Musei Campania.

Il sito è aperto nei weekend, il sabato e la domenica con i seguenti orari:

dal 6/4 al 30/6 – dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

dal 1/7 al 15/9 – dalle 16 alle 23

dal 16/9 al 30/10 – dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

(è consigliabile telefonare per avere conferma dell’apertura. Informazioni)

Il prezzo di accesso al Parco durante i week-end è di 2 euro per gli adulti – fino a 18 anni ingresso gratuito. Visita con supporto operatori 5 euro – La prima domenica del mese l’ingresso è gratuito.

Parco Archeologico Naturalistico di Longola

Per informazioni e contatti – 081 865 8111

Parco Archeologico Naturalistico di Longola: Sito ufficiale

Parco Archeologico Naturalistico di Longola: Pagina Facebook

