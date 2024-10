Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni (SA): gli ultimi due weekend di ottobre

Ph Facebook Sagra della castagna Sicignano degli Alburni

Per gli ultimi due weekend di fine ottobre si terrà la Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni nel Centro Storico della cittadina ai piedi dei monti Alburni

Si terrà negli ultimi due weekend di ottobre, nei giorni 19 e 20 Ottobre e poi ancora il 26 e 27 ottobre 2024, la Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni che ritorna per la 52° edizione e che si terrà sempre nel Centro Storico di Sicignano degli Alburni (SA).

Nel piccolo borgo della Campania, incastonato nella straordinaria cornice dei Monti Alburni, la sagra della Castagna racconterà la storia del paese, celebrando le origini e guardando al futuro. A Sicignano degli Alburni troveremo tanta gustosa enogastronomia ma anche spettacoli e divertimento e poi arte, cultura e tradizioni, ma soprattutto una grande festa, per un piccolo borgo che apre le porte di case a tanti visitatori: e naturalmente ci sarà un ricco menù di bontà locali.

Da 52 anni la bella Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni

La Sagra della Castagna di Sicignano è una bella manifestazione che non vuole solo valorizzare il buon prodotto tipico locale, le castagne degli Alburni, ma vuole offrire ai visitatori, ed agli appassionati della montagna anche altri buoni prodotti tipici locali, con una bella festa di 4 giorni che si presenta come un evento folklorico, culturale e enogastronomico.

Oltre alla buona enogastronomia locale non mancheranno attività di svago come la storica corsa delle carrette, lo spettacolo equestre, gli artisti di strada, i gruppi popolari itineranti e i giochi tradizionali, gli sbandieratori e i pistolieri che animano da sempre i tanti giorni della Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni. Non mancherà poi, nel centro storico di Sicignano degli Alburni, oltre ai vari punti di ristoro tra le vie del paese con piatti tipici tradizionali il tradizionale Mercatino gastronomico – artigianale. E ognuna delle 4 serate ci sarà sempre un concerto alle ore 21. Sul programma i tanti eventi dei 4 giorni di festa.

La sagra è organizzata dalla Pro Loco Monti Alburni – Maggiori informazioni Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni – 52^ edizione

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.