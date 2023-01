A Oplontis ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Ph Facebook Pompeii - Parco Archeologico

Una grande novità nella grande Villa di Poppea ad Oplontis, l’odierna Torre Annunziata, vicino Napoli. Ricollocate al loro posto tante statue e reperti originali, che non erano mai stati esposti prima nel sito

Un bel progetto di Museo diffuso permanente contribuirà alla ulteriore valorizzazione della bellissima e grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto 15 tra statue e reperti originali, che erano stati portati via durante gli scavi della villa e non erano mai stati esposti prima nel sito. Alcuni dei 15 reperti erano in precedenza in mostra al Palazzo Criscuolo di Torre Annunziata mentre altri erano nei depositi del Parco archeologico di Pompei.

In questi giorni le opere sono state riposizionate al loro posto originale, in vari ambienti della villa, regalando un bellissimo colpo d’occhio ai visitatori che possono ammirare ora il grande edificio, che all’epoca era una residenza imperiale, arredato con reperti originali.

Biglietti ed orari degli Scavi di Oplontis e della Villa di Poppea Gli orari di apertura del sito archeologico sono dalle 9:00 alle 17:00 con ultimo ingresso alle 15:30 in questo periodo dal Lunedì al Venerdì. I biglietti di ingresso alla grande villa romana costano 5,00 € ed ad oggi sono disponibili solo online (+ € 1.50 su prevendita online) mentre per il biglietto ridotto costa € 2.00 (+ € 1.50 su prevendita online): Acquista i biglietti online su Ticketone.

Statue e reperti ricollocati al loro posto nella villa

Tra i 15 reperti risistemati nella maestosa Villa c’è un grande cratere in marmo pentelico a bassorilievi e poi le grandi statue dell’Artemide dell’Efebo e della Nike, la Dea della Vittoria. Non mancano altri splendidi reperti come il busto di Eracle, il bambino con l’oca, una testa di Afrodite e vari ritratti di bambini. A breve arriveranno a Oplontis anche i centauri e il gruppo scultoreo del Satiro con Ermafrodito attualmente esposti in una mostra nella palestra grande di Pompei.

Una bellissima occasione per ammirare questi straordinari reperti nel loro suggestivo contesto reale della Villa di Poppea che, all’epoca, era una delle più importanti ville d’otium della costa del Golfo di Napoli, una zona straordinaria che comprendeva anche le belle e lussuose ville di Stabia.

Una villa stupenda che presentava un accesso principale orientato verso la campagna retrostante, e che si sviluppava verso il mare tra grandi sale di soggiorno e giardini aperti sul golfo e sulle sue bellezze paesaggistiche. La villa disponeva anche di un’enorme piscina, di 61×17 metri, lungo la erano disposte le stanze da pranzo, il soggiorno, gli alloggi per gli ospiti. Attorno alla piscina, nella ricca vegetazione, erano collocata parte delle sculture che decoravano il lussuoso edificio.

Una villa da visitare assolutamente: Di seguito potete scaricare la mappa e la guida di Oplontis

