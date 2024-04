Laura Pausini in concerto a Eboli: Biglietti Disponibili per il Tour Mondiale 2024

Partita la vendita dei biglietti per il grande concerto di Laura Pausini al PalaSele di Eboli che sarà una tappa del suo decimo tour mondiale. Come acquistare i ticket

Laura Pausini sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024 per una tappa di quello che sarà il suo decimo tour mondiale. Dopo il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile Laura Pausini ha annunciato le nuove date del suo World Tour 2024 fino alla fine del prossimo inverno. E tra queste nuove date, dopo il doppio sold out dello scorso dicembre, l’artista italiana più premiata al mondo sarà ancora al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024.

Biglietti disponibili: Vivi l’Emozione del Decimo Tour Mondiale di Laura Pausini a Eboli

Scopri le opzioni di biglietti per il concerto di Laura Pausini al PalaSele di Eboli! Quest’anno, per la tappa del 13 novembre 2024 del suo decimo tour mondiale, sono disponibili sia biglietti standard che esclusivi Gold Package. Con i biglietti standard, goditi una performance straordinaria e celebra la carriera di successo di Laura. Per un’esperienza ancora più memorabile, scegli il Gold Package: il pacchetto include un biglietto nei migliori posti di Platea Categoria 1, un pass laminato e cordino da collezione, un gadget esclusivo per i fan, due drink omaggio, uno sconto per acquisti al merchandising ufficiale e accesso prioritario con staff dedicato. Non perdere l’opportunità di vivere una serata indimenticabile con Laura Pausini: assicurati i tuoi biglietti ora!

🎟 Acquista i biglietti standard su TicketOne (link affiliato)

🎫 Acquista i biglietti Gold Package su TicketOne (link affiliato)

Un grande successo nel mondo per i tour della Pausini: al via il decimo

Laura Pausini al Pala Eboli porterà una tappa del suo decimo tour mondiale, uno show straordinario con una grande produzione di respiro internazionale, appena approdato in America Latina, partendo dal Cile, e che proseguirà in Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, per poi conquistare gli Stati Uniti fino alla tappa storica al The Theater @ Madison Square Garden di New York il prossimo 6 Aprile.

Uno show memorabile in 5 lingue con due ore e mezza di musica, per una successione degli straordinari brani della sua carriera, con aggiunta di alcune tracce dell’ultimo album Anime Parallele / Almas Paralelas, pubblicato lo scorso ottobre. Live straordinari per Laura Pausini con numeri eccezionali di partecipanti che crescono anno dopo anno: quest’ultimo tour ha registrato un aumento del 25% rispetto ai precedenti tour mondiali.

Biglietti su TicketOne (link affiliato)

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

L'articolo presenta link affiliati a TicketOne per la vendita dei biglietti