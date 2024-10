Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina per tutto il mese di ottobre 2024

© Foto di Emre su Unsplash

Torna per cinque weekend la grande sagra d’autunno a Roccamonfina, la sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino. Previsti concerti gratuiti di Enzo Avitabile, di Peppe Barra, dei Modena City Ramblers e poi il cabaret degli Arteteca e dei Ditelo Voi e tanti altri spettacoli

Si terrà dal 5 ottobre al 3 novembre 2024 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, una delle sagre più attese della Campania.

Sempre a ingresso gratuito, la sagra si terrà in tutti i sabato e domenica dal 5 Ottobre al 3 Novembre 2024, dalle ore 10:00 di MATTINA fino agli eventi SERALI e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. A Roccamonfina ritorna la sagra più amata dell’autunno.

Grandi spazi per la grande sagra di Roccamonfina

Grandi spazi per la maxisagra di Roccamonfina che si svolgerà su un’area espositiva che è tra le più grandi di Europa per evitare problemi di affollamento. Per la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino 2024 a Roccamonfina dal 5 Ottobre ogni Sabato e Domenica per cinque weekend indimenticabili gli stand apriranno dalle ore 10:00 di mattina con prelibatezze e tanto intrattenimento, fino ad arrivare agli imperdibili eventi serali!.

Previste quest’anno tanto intrattenimento GRATUITO e tanta emozione. Ogni giorno sarà una festa, ogni angolo una scoperta, e ogni momento una celebrazione dell’autunno. I visitatori troveranno:

Percorsi del Gusto – I sapori delle tradizioni locali, tra castagne, funghi porcini e piatti tipici.

– I sapori delle tradizioni locali, tra castagne, funghi porcini e piatti tipici. Intrattenimento per Tutti – Dalle mostre d’arte agli spettacoli, dai mercatini all’artigianato. Ce n’è per ogni curiosità e passione!

– Dalle mostre d’arte agli spettacoli, dai mercatini all’artigianato. Ce n’è per ogni curiosità e passione! Animazione per i più piccoli – Ogni domenica dalle 15:00, area giochi con animatori, artisti di strada e tante attività divertenti pensate per i bambini!

– Ogni domenica dalle 15:00, area giochi con animatori, artisti di strada e tante attività divertenti pensate per i bambini! DJ Set al Tramonto – Ogni giorno della sagra, dalle 18:00 alle 21:00, si balla insieme sotto il cielo di Roccamonfina!

– Ogni giorno della sagra, dalle 18:00 alle 21:00, si balla insieme sotto il cielo di Roccamonfina! Trekking e Visite Guidate – Per chi ama l’avventura, si esplora la natura con percorsi trekking e si scoprono le meraviglie del territorio.

– Per chi ama l’avventura, si esplora la natura con percorsi trekking e si scoprono le meraviglie del territorio. Concerti e Spettacoli Live – Ogni weekend tanta musica e intrattenimento dal vivo, con artisti che ti faranno emozionare e ballare sotto le stelle.

Le escursioni da non perdere in zona durante la sagra

Ricco il programma delle escursioni previste nei weekend della sagra. Info su pagina ufficiale.

Sabato 5 ottobre 2024: Roccamonfina lavatoio di Fontanafredda, passando per la Cerquola 8 km.

Domenica 6 ottobre 2024: Roccamonfina Monte Frascara Orto della regina 10 km.

Sabato 12 ottobre 2024, da Galluccio a Roccamonfina sagra passando per i lavatoi di Vezzara 10 Km.

Domenica 13 ottobre 2024: da Tora e Piccilli Ciampate del Diavolo a Roccamonfina sagra 10 km.

Sabato 19 ottobre 2024: Roccamonfina – Giro della Caldera con visita al Santuario dei Lattani 10 km.

Domenica 20 ottobre 2024: da Valogno Borgo d’Arte a Roccamonfina sagra 11 km.

Sabato 26 ottobre 2024. Da Torano a Roccamonfina sagra dalle Sorgenti del Savone 9 km.

Domenica 27 ottobre 2024: dal castello di Marzano Appio a Roccamonfina sagra 10 km.

Cinque weekend con tanti appuntamenti musicali da non perdere

Durante il periodo della sagra tutti i Sabato e Domenica si terranno Eventi Serali con grandi artisti tutti gratuiti. Tra i tanti eventi anche show cooking, mercatini, visite guidate, escursioni, spettacoli e tanto altro. In particolare gli spettacoli e i concerti gratuiti sono i seguenti e si terranno tutti di sera presso l’area mercato. Ecco le date:

sabato 5 ottobre – Enzo Avitabile

domenica 6 ottobre – Live by Dance Tarantella

sabato 12 ottobre – Peppe Barra

domenica 13 ottobre – Marco Bucalone

sabato 19 ottobre – live music Yung Snapp con Alem & Lupo Wolf

domenica 20 ottobre – il cabaret degli Arteteca

sabato 26 ottobre – Modena City Ramblers

domenica 27 ottobre – cabaret con I Ditelo voi

Sabato 2 novembre – Artisti in via di definizione

Domenica – 3 novembre – Artisti in via di definizione

Raggiungere Roccamonfina è facilissimo: Oltre che da tante strade nella provincia di Caserta anche da Napoli via autostrada Roma – Napoli, uscita Caianello!

Maggiori informazioni – Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina

