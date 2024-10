Sagra del Cinghiale 2024 a Dugenta: in tutti i weekend fino al 27 ottobre

Ph facebook Sagra Del Cinghiale Dugenta

Una festa che si che si tiene dal 1980 e che verrà riproposta di sera in tutti i fine settimana fino al 27 ottobre 2024, e la domenica anche a pranzo. Il menù e i prezzi

Continua ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19,30 e fino al 27 ottobre 2024 (e la domenica anche a pranzo) la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano.

Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre.

Una celebrazione del Cinghiale a Dugenta nel beneventano

La Sagra è una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Ogni weekend si riapre di sera dalle 19,30 alle 23,00 nei fine settimana ogni venerdì, sabato e domenica (la domenica anche a pranzo 12:30 alle 15:30 ) fino al 27 ottobre 2024, e i cuochi prepareranno tante prelibatezze da degustare che saranno servite in piatti di terracotta.

Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale allevato nella zona.

Prezzi accettabilissimi alla sagra del cinghiale (orientativi)

Primi Piatti – €6,00 (Tegamino in omaggio) – Pappardelle al Ragù di Cinghiale – Strozzapreti al Ragù di Cinghiale – Gnocchi al Ragù di Cinghiale – Ravioloni al Ragù di Cinghiale – – Fagiolata con Cotica e Salsiccia – Strozzapreti in Bianco con Cinghiale in Umido, Funghi Porcini e Olive

Misto di Cinghiale – €13,00 – Fettina alla Griglia, Salsiccia alla Griglia, Salame, Prosciutto, Formaggio Stagionato, Contorno (Melanzane o Zucchine), Pane

Braciata di Cinghiale – €13,00 – 3 Fettina alla Griglia, 3 Salsiccia alla Griglia, Porchetta, Pane

Panini o in Piatto – €5,00 – Fettina di Cinghiale alla Griglia + Contorno – Salsiccia di Cinghiale alla Griglia + Contorno – Prosciutto di Cinghiale + Formaggio

Panino con Mortadella di Cinghiale – €6,00

Contorno – €3,00 – Melanzane Arrostite o con Pomodorini – Peperoni in Padella – Patatine Fritte

Bibite – Coca Cola lattina – €2,00 – Birra alla Spina in Bicchiere da 0,3 cl – €3,00 – Acqua Naturale 2 lt – €1,00

Vino Aglianico o Falanghina** – Bicchiere di Vino – €1,00 – Bottiglia in Plastica da 1 lt – €3,00 – Ampolla (in omaggio) da 0,75 cl – €6,00

Sagra del Cinghiale a Dugenta: informazioni

La sagra si terrà di sera dalle 19,30 alle 23,00 nei fine settimana ogni venerdì, sabato e domenica ( la domenica anche a pranzo 12:30 alle 15:30 ) fino al 27 ottobre 2024,

( ) fino al 27 ottobre 2024, La sagra si terrà a Dugenta in località via Fossi facilmente raggiungibile, sia per chi viene da Napoli, sia per chi viene da Caserta. Imboccare la fondo Valle Isclero e prendere la prima uscita Dugenta; all’incrocio svoltare a destra e poi subito a sinistra, dove si troveranno indicazioni

informazioni 346 7137213 – 349 5593370 – 0824 978685

Maggiori informazioni: Facebook Sagra del cinghiale a Dugenta – sito ufficiale della sagra

