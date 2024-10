Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Ph Facebook Pro Loco Bagnoli Irpino Laceno

Anche quest’anno doppio appuntamento, su 2 weekend, a Bagnoli Irpino per l’attesa “Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna e dei prodotti Tipici” con tanti eventi e spettacoli musicali e l’ottima gastronomia locale

Nei giorni del 18-19-20 e poi anche il 25-26-27 Ottobre 2024 ritorna una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella del “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino.

Ed anche quest’anno, per la 45 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna ci sarà un doppio appuntamento su due weekend di Ottobre 2024, sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino.Nei due week-end di ottobre, anche tanti eventi e tante bontà in questa attesa 45° edizione.

La 45° Mostra Mercato del Tartufo Nero e Sagra della Castagna e dei prodotti tipici

Anche quest’anno a Bagnoli Irpino un grande evento con ben sei giorni di festa su due weekend per il Nero di Bagnoli la grande Mostra Mercato di Bagnoli Irpino. Coinvolto tutto il centro storico di Bagnoli Irpino, con teatro di Musica, balli della tradizione e tanta, tanta buona enogastronomia locale.

Per quanto riguarda gli orari sia venerdì 18 che venerdì 25 ottobre 2024 gli stand saranno operativi dalle ore 18:00; di sabato e di domenica gli stand saranno operativi dalle ore 10:00.

Ed anche quest’anno la manifestazione autunnale irpina presenterà anche tanti eventi con anche spettacoli musicali e tante eccellenze della gastronomia locale e poi punti con le caldarroste in vari luoghi della cittadina. Una bella festa dove troveremo funghi porcini, buoni prodotti caseari, i ravioli ripieni, la carne alla brace, la vitella allo spiedo e poi tante ottime castagne e, naturalmente, l’ottimo Tartufo Nero di Bagnoli.

Per tutta la durata della festa oltre a tanto buon cibo ci sarà anche un programma di visite guidate e eventi culturali a cura della ProLoco. Tutte le info di dettaglio sulla pagina facebook o al numero 0827 602601

Maggiori informazioni Mostra Mercato del Tartufo Nero

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.