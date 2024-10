Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 17 al 20 ottobre 2024

© Napoli da Vivere

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 3 al 6 ottobre 2024 Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Eventi da non perdere vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 17 al 20 ottobre 2024

Eventi da non perdere in questo weekend

Gli altri eventi nel Weekend dal 17 al 20 ottobre 2024

Napoli da Vivere offre ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend,

Troverete sul sito per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Spettacoli e concerti nel weekend vicino Napoli e in Campania

Campania Teatro Festival 2024: la 17^ edizione tra Napoli e altre città della Campania

Si terrà dal 21 settembre a metà dicembre 2024 la diciassettesima edizione del Campania Teatro Festival 2024 che quest’anno propone 40 spettacoli, tra cui otto internazionali, per un totale di 116 repliche, inclusi concerti, laboratori e progetti speciali. Ticket da 5 a 10 euro. Campania Teatro Festival

Aperitivo Anni ’30: Musica, Drink e Atmosfere d’Epoca a Pietrarsa

Domenica 20 Ottobre a Napoli, in collaborazione con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un affascinante evento dal titolo “Aperitivo Anni ’30” che farà vivere ai partecipanti un’atmosfera d’altri tempi per una serata indimenticabile. Aperitivo Anni ’30

HorrorWorld, un parco giochi dell’orrore: tutte le attrazioni

Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 il grande parco di AcquaFlash di Licola si trasformerà in HorrorWorld con tante spaventose e simpatiche attrazioni. HorrorWorld presenterà tanti e nuovi “ nuovi paurosi divertimenti “ da Festival dell’horror. HorrorWorld a Licola

Sagre e feste nel weekend nella varie cittadine della Campania

Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Nei giorni del 18-19-20 e poi anche il 25-26-27 Ottobre 2024 ritorna una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella del “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Previsti tanti eventi con anche spettacoli musicali e tante eccellenze della gastronomia locale e poi punti con le caldarroste in vari luoghi della cittadina. Una bella festa dove troveremo funghi porcini, buoni prodotti caseari, i ravioli ripieni, la carne alla brace, la vitella allo spiedo e poi tante ottime castagne e, naturalmente, l’ottimo Tartufo Nero di Bagnoli. Per tutta la durata della festa oltre a tanto buon cibo ci sarà anche un programma di visite guidate e eventi culturali a cura della ProLoco. Il Nero di Bagnoli

Oktoberfest a Quarto: la grande festa della birra arriva nei Campi Flegrei

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024 a Quarto, vicino Napoli e Pozzuoli, si terrà una grande festa della birra: Oktoberfest Quarto 2024. Un bell’evento a partecipazione gratuita, con tanta ottima birra, musica dal vivo e divertimento assicurato per tutta la famiglia. Oktoberfest a Quarto

A Pimonte la festa della “La Castagna del Monte Faito”

Per tre domeniche di ottobre 2024, in particolare domenica 13, 20 e 27 ottobre 2024, dalle 10 alle 18 presso l’Agriturismo La Quiete di Pimonte si svolgerà la terza edizione dei “Sentieri del gusto” dedicati alla castagna del Faito, che si trova nella zona dei monti Lattari. Un evento per grandi e piccoli realizzato Sentieri del gusto”

Sagra della Mela Annurca 2024: Tre Giorni di Sapori e Tradizioni a Valle di Maddaloni

Si terrà nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 a Valle di Maddaloni, la 30esima edizione della Festa della Mela Annurca. Una grande festa per l’ottimo frutto della zona che si svolge sempre nel particolare scenario di Valle di Maddaloni, vicino allo straordinario Acquedotto del Vanvitelli. La Festa della Mela Annurca

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina per tutto ottobre 2024

Dal 5 ottobre al 3 novembre 2024 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, a ingresso gratuito,tutti i sabato e domenica dalle ore 10:00 fino agli eventi SERALI con degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. Previsti concerti gratuiti di Enzo Avitabile, di Peppe Barra, dei Modena City Ramblers e poi il cabaret degli Arteteca e dei Ditelo Voi Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina

La Sagra del Cinghiale 2024 a Dugenta, in tutti i weekend fino al 27 ottobre: menù e prezzi

Continua ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19,30 e fino al 27 ottobre 2024 (e la domenica anche a pranzo) la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello

Si terrà anche nel weekend del 19 e 20 ottobre 2024, dopo il successo del weekend del 12 e 13 ottobre la bella Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, in costiera amalfitana una delle sagre più attese dell’autunno sulla divina costiera. Alla 47^ edizione della “Festa della castagna” di Scala ci saranno tanti stand dove sarà possibile degustare ottimi piatti a base del tipico frutto autunnale e tante altre specialità della buona cucina della costiera.Festa della Castagna a Scala,

A Sicignano degli Alburni la grande Sagra della Castagna su due weekend

Si terrà su due weekend nei giorni 19 e 20 Ottobre e poi ancora il 26 e 27 ottobre 2024 la bella Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni che ritorna per la 52° edizione e che si terrà sempre nel Centro Storico di Sicignano degli Alburni (SA).A Sicignano degli Alburni tanta gustosa enogastronomia ma anche spettacoli e divertimento e poi arte, cultura e tradizioni, ma soprattutto una grande festa, per un piccolo borgo che apre le porte di case a tanti visitatori, sempre tra lo splendido scenario dei Monti Alburni.E naturalmente ci sarà un ricco menù di bontà locali.La sagra è organizzata dalla Pro Loco Monti Alburni

La Sagra della Castagna a Salza Irpina

A Salza Irpina, in provincia di Avellino, dal 18 al 20 ottobre 2024 si terrà la 39ª edizione della Sagra della Castagna, un bell’evento che da anni è un’occasione per celebrare le ottime castagne ma anche il buon cibo della zona. Tre giorni dunque a Salza Irpina con Buon cibo, musica e allegria. La festa è organizzata dal comitato Festa Maria SS. delle Grazie 2024/2025, con il supporto della comunità locale e il patrocinio del Comune di Salza Irpina, e per tre giorni a Salza ci saranno tanti stand di buon cibo e buona musica la sera. Festa della Castagna a Salza Irpina

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Visite guidate ed Eventi da per conoscere la Campania nel weekend

Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con il percorso sotterraneo a soli 5 euro

Ripartite le visite guidate al Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità. Ci saranno appuntamenti bisettimanale per gruppi di 10 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni di visita. Prezzo speciale 5€. Visite guidate Ercolano

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a ottobre 2024 alla scoperta della verde Irpinia

Tutte le domeniche di ottobre 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Partenza da Avellino 6 ottobre 2024: Avellino – Sant’Andrea di Conza Irpinia Express

Tavolo con vista sul Golfo di Napoli: le Terrazze Pietrarsa aprono a pranzo nel weekend

La Pizzeria e il Bistrot delle Terrazze Pietrarsa, saranno aperti anche a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, durante i fine settimana. Un’iniziativa pensata per arricchire la visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per consentire ai visitatori di godere non solo del patrimonio storico-culturale del museo, ma anche di una pausa pranzo con vista sul Golfo di Napoli. Tavolo con vista sul Golfo di Napoli

Funivia del Monte Faito: tante corse al giorno dal mare alla montagna in 8 minuti

Continuano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. orari e i prezzi Funivia del Monte Faito

Destination Vesuvio: il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. Attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Fino a fine ottobre Destination Vesuvio

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Luciano Ligabue sarà in concerto a Avellino

Luciano Ligabue sarà in concerto a Avellino il giorno 18 ottobre 2024 portando in città il suo grande tour “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”. Un tour eccezionale quello di Ligabue che passerà al Teatro Gesualdo. Luciano Ligabue a Avellino

Due concerti al Teatro Augusteo per il tour “Fiorella Sinfonica” di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia a Napoli nel Teatro Augusteo nei giorni 5 e 6 novembre 2024 con il suo tour Fiorella Sinfonica – Live con orchestra con 21 elementi più la sua band. I Ticket. Fiorella Sinfonica

Laura Pausini in concerto al PalaSele di Eboli con il World Tour 2024: in vendita i biglietti

Laura Pasini sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024 per una tappa di quello che sarà il suo decimo tour mondiale. Dopo il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile Laura Pausini ha annunciato le nuove date del suo World Tour 2024 e sarà a Eboli a novembre. Laura Pausini al PalaSele di Eboli

Vinicio Capossela in Concerto a Napoli: Conciati per le Feste alla Casa della Musica

La Casa della Musica – Federico I di Napoli il 19 novembre 2024 ospiterà il tour “Conciati per le Feste “di Vinicio Capossela Un viaggio sonoro che celebra la magia della festa, un concerto per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album in uscita, oltre ai grandi successi di sempre di Capossela. Vinicio Capossela in Concerto a Napoli

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Provincia di Avellino

Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra i borghi più belli d’Italia.

Le mostre da non perdere vicino Napoli e in Campania

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.