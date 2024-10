Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 17 al 20 ottobre 2024

Ph Facebook Pro Loco Bagnoli Irpino Laceno

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 17 al 20 ottobre 2024 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Nei giorni del 18-19-20 e poi anche il 25-26-27 Ottobre 2024 ritorna una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella del “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Previsti tanti eventi con anche spettacoli musicali e tante eccellenze della gastronomia locale e poi punti con le caldarroste in vari luoghi della cittadina. Una bella festa dove troveremo funghi porcini, buoni prodotti caseari, i ravioli ripieni, la carne alla brace, la vitella allo spiedo e poi tante ottime castagne e, naturalmente, l’ottimo Tartufo Nero di Bagnoli. Per tutta la durata della festa oltre a tanto buon cibo ci sarà anche un programma di visite guidate e eventi culturali a cura della ProLoco. Il Nero di Bagnoli

Oktoberfest a Quarto: la grande festa della birra arriva nei Campi Flegrei

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024 a Quarto, vicino Napoli e Pozzuoli, si terrà una grande festa della birra: Oktoberfest Quarto 2024. Un bell’evento a partecipazione gratuita, con tanta ottima birra, musica dal vivo e divertimento assicurato per tutta la famiglia. Oktoberfest a Quarto

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina per tutto il mese di ottobre

Dal 5 ottobre al 3 novembre 2024 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, a ingresso gratuito,tutti i sabato e domenica dalle ore 10:00 fino agli eventi SERALI con degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. Previsti concerti gratuiti di Enzo Avitabile, di Peppe Barra, dei Modena City Ramblers e poi il cabaret degli Arteteca e dei Ditelo Voi Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina

La Sagra del Cinghiale 2024 a Dugenta, in tutti i weekend fino al 27 ottobre: menù e prezzi

Continua ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19,30 e fino al 27 ottobre 2024 (e la domenica anche a pranzo) la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Sagra della Mela Annurca 2024: Tre Giorni di Sapori e Tradizioni a Valle di Maddaloni

Si terrà nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 a Valle di Maddaloni, la 30esima edizione della Festa della Mela Annurca. Una grande festa per l’ottimo frutto della zona che si svolge sempre nel particolare scenario di Valle di Maddaloni, vicino allo straordinario Acquedotto del Vanvitelli. La Festa della Mela Annurca è sempre una delle più attese sagre della zona del casertano e, molto seguita anche dai napoletani. Nei tre giorni di festa, il borgo di Valle di Maddaloni sarà pieno di stand gastronomici che offriranno una vasta gamma di prodotti a base di mela annurca ma non solo perché non mancheranno gli ottimi piatti tradizionali. Tutte e informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco Valle

La Festa della Castagna a Scala in costiera Amalfitana

Si terrà anche nel weekend del 19 e 20 ottobre 2024, dopo il successo del weekend del 12 e 13 ottobre la bella Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, in costiera amalfitana una delle sagre più attese dell’autunno sulla divina costiera. Alla 47^ edizione della “Festa della castagna” di Scala ci saranno tanti stand dove sarà possibile degustare ottimi piatti a base del tipico frutto autunnale e tante altre specialità della buona cucina della costiera.Festa della Castagna a Scala,

A Sicignano degli Alburni la grande Sagra della Castagna su due weekend

Si terrà su due weekend nei giorni 19 e 20 Ottobre e poi ancora il 26 e 27 ottobre 2024 la bella Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni che ritorna per la 52° edizione e che si terrà sempre nel Centro Storico di Sicignano degli Alburni (SA).A Sicignano degli Alburni tanta gustosa enogastronomia ma anche spettacoli e divertimento e poi arte, cultura e tradizioni, ma soprattutto una grande festa, per un piccolo borgo che apre le porte di case a tanti visitatori, sempre tra lo splendido scenario dei Monti Alburni.E naturalmente ci sarà un ricco menù di bontà locali.La sagra è organizzata dalla Pro Loco Monti Alburni

La Sagra della Castagna a Salza Irpina

A Salza Irpina, in provincia di Avellino, dal 18 al 20 ottobre 2024 si terrà la 39ª edizione della Sagra della Castagna, un bell’evento che da anni è un’occasione per celebrare le ottime castagne ma anche il buon cibo della zona. Tre giorni dunque a Salza Irpina con Buon cibo, musica e allegria. La festa è organizzata dal comitato Festa Maria SS. delle Grazie 2024/2025, con il supporto della comunità locale e il patrocinio del Comune di Salza Irpina, e per tre giorni a Salza ci saranno tanti stand di buon cibo e buona musica la sera. Festa della Castagna a Salza Irpina

A Pimonte la festa della “La Castagna del Monte Faito”

Per tre domeniche di ottobre 2024, in particolare il domenica 13, 20 e 27 ottobre 2024, dalle 10 alle 18 presso l’Agriturismo La Quiete di Pimonte si svolgerà la terza edizione dei “Sentieri del gusto” dedicati alla castagna del Faito, che si trova nella zona dei monti Lattari. Un evento per grandi e piccoli realizzato della Fondazione Monti Lattari onlus con il patrocinio dal Comune di Pimonte e dalla Pro Loco. La Castagna del Monte Faito”

Halloween in riva al mare con “Un mare di zucche” al Flava Beach di Castel Volturno

Anche quest’anno dal 5 ottobre al 3 novembre 2024 il Flava Beach (Lido Fiore) di Castel Volturno ospiterà l’evento “Un mare di zucche” che trasformerà la grande spiaggia di Castel Volturno in un simpaticissimo Pumpkin Patch con tanti eventi riva al mare. Non mancheranno spettacoli “mostruosi”, balli, giochi di gruppo, animazione, gonfiabili, laboratori creativi, shop e tanto food a tema per questo primo pumpkin patch on the beach in Italia. E come al solito “Un mare di zucche” sarà sempre un evento nato per i più piccoli, ma adatto a tutta la famiglial Flava Beach (Lido Fiore) di Castel Volturno.

HorrorWorld, un parco giochi dell’orrore: tutte le attrazioni

Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 il grande parco di AcquaFlash di Licola si trasformerà in HorrorWorld con tante spaventose e simpatiche attrazioni. HorrorWorld presenterà tanti e nuovi “ nuovi paurosi divertimenti “ da Festival dell’horror. HorrorWorld a Licola

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

A Napoli la Festa di Piedigrotta e tante altre feste gratuite fino ad ottobre 2024

Continuano fino al 19 ottobre 2024 nei vari quartieri di Napoli gli spettacoli e i concerti live ad ingresso gratuito inseriti nel programma dell’evento “Feste d’identità e del territorio” organizzati dal Comune. A Napoli le feste di quartiere

Il Treno Storico dell’Irpinia Express: alla scoperta della verde Irpinia e del buon cibo

Tutte le domeniche di ottobre 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Partenza da Avellino 13 ottobre 2024: Avellino – Taurasi – Irpinia Express

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di ottobre 2024

Anche per ottobre 2024 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

Funivia del Faito: in soli 8 minuti dal mare agli splendidi boschi del Monte Faito

Ancora ci sono le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. Previste molte corse giornaliere alcune delle quali serali. Tutti gli orari e i prezzi Funivia del Monte Faito: orario estivo

Destination Vesuvio: il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità a Napoli per visitare il “Vesuvio”, il vulcano più famoso del mondo. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano in un bus turistico di medie dimensioni godendo della magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida. Il nuovo servizio è effettuato dalla Green Line Tours sightseeing un azienda che garantisce un collegamento quotidiano, disponibile in prenotazione, al momento, fino a fine ottobre 2024. arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Campania da scoprire: a Forio d’Ischia gli straordinari Giardini la Mortella

Ancora aperti alle visite del pubblico gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Campania da scoprire: Longola, un villaggio preistorico dell’età del bronzo vicino Pompei

A Poggiomarino, a soli 30 km da Napoli e vicino a Pompei esiste uno straordinario villaggio databile nella fase avanzata della media Età del Bronzo (XV-XIII sec. a.C.) attribuito al popolo dei Sarrasti. E’ visitabile nei weekend e si chiama Parco Archeologico Naturalistico di Longola. un villaggio preistorico vicino Pompei

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

