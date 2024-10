39ª Sagra della Castagna a Salza Irpina: Cibo, Musica e Tradizioni Irpine

A Salza Irpina un bel viaggio tra i sapori autunnali da non perdere con tante castagne che saranno le protagoniste dell’evento ma con anche tanti ottimi piatti che celebrano la cucina locale

A Salza Irpina, in provincia di Avellino, dal 18 al 20 ottobre 2024 si terrà la 39ª edizione della Sagra della Castagna, un bell’evento che da anni è un’occasione per celebrare le ottime castagne ma anche il buon cibo della zona. Tre giorni a Salza Irpina tra buon cibo, musica e allegria.

La festa è organizzata dal comitato Festa Maria SS. delle Grazie 2024/2025, con il supporto della comunità locale e il patrocinio del Comune di Salza Irpina e per tre giorni a Salza ci saranno tanti stand di buon cibo e buona musica la sera. La festa si terrà nei seguenti orari.

Venerdì 18 ottobre 2024 dalle ore 19.30

Sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 19.30

Domenica 20 ottobre 2024 dalle ore 12.00 alle ore 18.00

E si svolgerà a Salza Irpina (Av) nell’Anfiteatro Comunale in via Tufello. La sera ci saranno esibizioni dei seguenti artisti:

18 ottobre – Folkband SCIARABALL

19 ottobre – dj SO ROCK

20 ottobre – In Compagnia di SAL

Oltre a tanti stand di buona enogastronomia locale non mancherà una grande area espositori con hobbisti e creativi che con i loro prodotti renderanno piacevole le ore a Salza Irpina.

Cosa ci sarà negli stand di enogastronomia a Salza Irpina

Per la 39ª edizione della Sagra della Castagna di Salza irpina ci sarà tanto buon cibo e vino della zona ed, in particolare, nel menù proposto non mancheranno:

Fusilli con zucca, porcini e castagne – Fusilli al sugo – Rape e patate – Zuppa di porcini, castagne e fagioli

Panino con salsiccia – Panino con cotechino – Panino con hamburger di vitello

Carne, peperoni e patate – Hamburger con crema di castagne – Tagliata di vitello – Caciocavallo impiccato

Focaccia con mortadella arrostita – Pizzillo fritto – Patatine fritte

Dolci locali con castagne – Crepes – Caldarroste –

Acqua e bibite – Birra alla spina – Bicchiere di vino – Bottiglia di vino

A disposizione dei visitatori un ampio parcheggio autovetture in via Vignole, lungo via Manfra, e in via Banda di Luccaro. Per i Camper e i Pullman è stato predisposto un’area gratuita nell’ ampio parcheggio della palestra comunale in via Francesco Manfra, a 100 metri dall’ evento

