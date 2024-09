Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date e le piazze di settembre 2024

Riprendono a settembre 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0

Anche per tutto il mese di settembre 2024 ci saranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano.

Tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro.

Acquistare in questi mercatini Coldiretti incentiva anche la produzione del territorio, perché tutti i produttori sono della Campania e sono facilmente identificabili grazie al nome e al luogo dove si produce scritto sullo stand. Ricordate che a Napoli al Parco San Paolo a Napoli c’è il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia. Il mercato coperto San Paolo è aperto in genere il Venerdì dalle 9 alle 14 e il Sabato dalle 9 alle 15 con delle aperture speciali per eventi straordinari.

Il Calendario di settembre 2024 dei mercatini di Campagna Amica

Gli orari dei mercatini, salvo diversa indicazione, sono dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Le date e le piazze sono suscettibili di variazioni. Al Vomero non c’è più lo storico Mercatino presso lo stadio Collana che è stato trasferito a Piazza Muzy ed è stato tolto anche l’appuntamento al Rione Alto sostituito con quello a Via Murat – Uscita Metro Monte Donzelli

Mercoledì 4 settembre 2024

Via Cervantes

Sabato 7 settembre 2024

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 8 settembre 2024

Villa Comunale

Viale Campi Flegrei – Bagnoli

Piazza Dante

Piazza Immacolata

Mercoledì 11 settembre 2024

Via Cervantes

Centro Direzionale – Piazza Salerno

Sabato 14 settembre 2024

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 15 settembre 2024

Piazza Italia-Fuorigrotta

Piazza Francesco Muzii -Arenella

Via Murat-Uscita Metro Monte Donzelli

Mercoledì 18 settembre 2024

Via Cervantes

Sabato 21 settembre 2024

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 22 settembre 2024

Villa Comunale

Viale Campi Flegrei – Bagnoli

Piazza Dante

Piazza Immacolata

Viale Leonardo Da Vinci- Portici

Mercoledì 25 settembre 2024

Via Cervantes

Centro Direzionale -Piazza Salerno

Sabato 28 settembre 2024

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 29 settembre 2024

Piazza Italia – Fuorigrotta

Piazza Francesco Muzii -Arenella

Via Murat-Uscita Metro Monte Donzelli

Le date e le piazze sono suscettibili a variazioni – Maggiori informazioni –Mercatini Campagna Amica della Coldiretti

