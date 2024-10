Oktoberfest a Quarto: la grande festa della birra arriva nei Campi Flegrei

© Photo by gitfo - Gerrie van der Walt on Unsplash

Tre giorni con ottima Birra, buon cibo e tanta musica e divertimento nel centro di Quarto per l’Oktoberfest Quarto 2024, un bell’evento a partecipazione gratuita organizzato da AMIP

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024 a Quarto, vicino Napoli e Pozzuoli, si terrà una grande festa della birra: Oktoberfest Quarto 2024. Un bell’evento a partecipazione gratuita, che gode del patrocinio dal Comune di Quarto e che è stato organizzato da AMIP. Nella cittadina flegrea, in Piazza Giovanni Paolo II, per tre giorni ci sarà tanta ottima birra, musica dal vivo e divertimento assicurato per tutta la famiglia.

“Musica da Sballo” per tre serate ottima birra e buon cibo a Quarto

Ricco anche il programma musicale dell’Oktoberfest Quarto 2024 che viene pubblicizzato come “Musica da Sballo”. In particolare:

venerdì 18 ottobre alle 20:30 ci sarà il DJ Set di Raffa Jair e il vocalist Alex Barberio per animare la serata:

Sabato 19 ottobre alle 20:30 concerto dal vivo dei Brothers PRO Music e Joia B,

alle 20:30 concerto dal vivo dei Brothers PRO Music e Joia B, Domenica 20 ottobre dalle 20:30 serata speciale per i bambini con gonfiabili, sculture di palloncini e spettacoli di animazione.

All’Oktoberfest Quarto 2024 sarà anche un’opportunità per i piccoli commercianti locali, grazie alla possibilità di prenotare spazi espositivi per i propri prodotti e partecipare ai mercatini organizzati durante l’evento.

Oktoberfest Quarto 2024 sarà a Quarto in Piazza Giovanni Paolo II dal 18 al 20 ottobre 2024 con tanta birra a fiumi, spillata e fresca, ottimo cibo e tanta ottima musica live tutte le tre sere a partire dalle ore 20.30. Oktoberfest Quarto – info

