Festa della Castagna a Scala, la città più antica della Costiera Amalfitana

Ritorna la grande festa della Castagna a Scala, vicino Ravello in costiera amalfitana, con un ricco programma di eventi ed intrattenimenti e tante bontà culinarie

Si terrà anche nel weekend del 19 e 20 ottobre 2024, dopo il successo del weekend del 12 e 13 ottobre la bella Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, in costiera amalfitana una delle sagre più attese dell’autunno sulla divina costiera.

Alla 47^ edizione della “Festa della castagna” di Scala ci saranno tanti stand dove sarà possibile degustare ottimi piatti a base del tipico frutto autunnale e tante altre specialità della buona cucina della costiera. Non mancheranno, nelle due settimane di festa anche giochi tradizionali in Piazza che coinvolgeranno le sei Contrade in sfida con giochi, spettacoli per bambini, cultura, musica live, stand e tutti coloro che parteciperanno.

Da non perdere anche la divertente corsa degli asini, che si svolgerà lungo le caratteristiche stradine della cittadina costiera con gli animali condotti da giovani senza la sella.

Buon cibo e buona musica a Scala per la Festa della Castagna

Per la 47esima edizione della Festa della Castagna di Scala ci sarà anche un ottimo programma di intrattenimento musicale: sabato 19 ottobre alle 20,30 in Piazza Municipio a Scala ci sarà L’Orchestra spettacolo show e poi a seguire Emiliana Cantone in concerto mentre il 20 ottobre alle 20,30 sempre in piazza municipio grande Show della Paranza d’o Lione” mentre alle ore 18 ci sarà la musica itinerante d’a Paranza do’ Tramuntan.

Due grandi weekend di festa da non perdere per la Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, in costiera amalfitana.

Maggiori Informazioni Festa della Castagna a Scala

