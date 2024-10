Aperitivo Anni ’30: Musica, Drink e Atmosfere d’Epoca al Museo di Pietrarsa

© NOMEA

Una serata particolare al Museo di Pietrarsa tra antiche locomotive e una spettacolare veduta sul Golfo dove si vivrà un’atmosfera d’altri tempi con il glamour dei ruggenti anni ‘30

Domenica 20 Ottobre 2024 NOMEA organizzerà a Napoli, in collaborazione con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un affascinante evento dal titolo “Aperitivo Anni ’30” che farà vivere ai partecipanti un’atmosfera d’altri tempi per una serata indimenticabile.

Per l’occasione sarà possibile gustare drink ispirati agli anni ’30 all’interno degli spazi museali e ascoltare la coinvolgente musica swing con la meravigliosa voce di Lady Noir. La cantante si esibirà indossando un particolare abito d’epoca, e sarà accompagnata dal chitarrista Paolo Palopoli e dal trombettista Ciro Riccardi.

Aperitivo anni ’30 con drink, musica d’epoca e visita libera allo splendido Museo

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con la sua cornice storica, offre un’esperienza unica sia per la ricca collezione di antiche locomotive esposte nei padiglioni che saranno visitabili liberamente, ma anche per la spettacolare veduta sul Golfo di Napoli. Domenica 20 una serata particolare e da non perdere a Pietrarsa dove si vivrà in un’atmosfera d’altri tempi con il glamour dei ruggenti anni ‘30.

Aperitivo Anni ’30 a Pietrarsa: come partecipare

Quando: Domenica 20 Ottobre 2024

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

dalle ore 19.00 alle ore 23.00

dalle ore 19.00 alle ore 23.00 Scelta Ticket 1: €20 visita libera al museo, musica live, n°1 drink (in piedi) – ingresso dalle 19.00 alle 22.00

€20 visita libera al museo, musica live, n°1 drink – ingresso dalle 19.00 alle 22.00 Scelta Ticket 2: €25 visita libera al museo, musica live , posto a sedere servito con n°1 drink e stuzzicherie – turno A ore 19.00 o turno B ore 21.00

€25 visita libera al museo, musica live con n°1 drink e stuzzicherie – turno A ore 19.00 o turno B ore 21.00 Posti Limitati – Prenotazione Obbligatoria – Solo tramite messaggio WhatsApp al 3756139180 – Il Museo chiuderà alle ore 00.00

Solo tramite messaggio WhatsApp al 3756139180 – Il Museo chiuderà alle ore 00.00 Maggiori informazioni – Evento Ufficiale

