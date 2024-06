Luciano Ligabue in concerto a Napoli al Teatro di San Carlo

Luciano Ligabue a Napoli - © Ligabue Foto Facebook

Un grande tour per Luciano Ligabue con 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città. In Campania due concerti straordinari uno a Napoli al Teatro di San Carlo e l’altro a Avellino al Teatro Gesualdo

Luciano Ligabue sarà in concerto a Napoli il giorno 7 ottobre 2024 nel Teatro di San Carlo portando in città il suo grande tour “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”. Un tour eccezionale quello di Ligabue che passerà anche da Avellino dove ci sarà un’altra tappa del tour il giorno 18 ottobre 2024 al Teatro Gesualdo.

Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi” sarà un grande show live per Ligabue che ripropone a 13 anni di distanza dall’ultima volta, un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, un tour tutto dedicato ai suoi fans in location d’eccezione, “per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.”

Non Perdere Ligabue in Teatro: Acquista i biglietti

Luciano Ligabue torna in teatro con il tour “Dedicato a Noi”. Due serate imperdibili in Campania: il 7 ottobre 2024 al Teatro di San Carlo a Napoli e il 18 ottobre 2024 al Teatro Gesualdo di Avellino. Acquista subito i tuoi biglietti su TicketOne e vivi un’esperienza unica con la musica del grande rocker italiano. Un evento esclusivo in location d’eccezione, dedicato a tutti i fan di Ligabue.

Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi: concerti esclusivi nei teatri più belli

Un grande tour con 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta che partirà il 1° ottobre 2024 da Correggio (Reggio Emilia) al Teatro Asioli con la vendita esclusiva per gli iscritti al fanclub fino alla tappa conclusiva del tour che sarà al Teatro Arcimboldi di Milano il 27 novembre 2024.

Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci sarà la sua grande band con Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga alla batteria dopo le registrazioni effettuate in studio per l’album “Dedicato a Noi”.

Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi: Concerti Esclusivi a Napoli e Avellino

Quando e Dove: 7 ottobre 2024, ore 20:30 – Napoli, Teatro di San Carlo 18 ottobre 2024, ore 20:30 – Avellino, Teatro Gesualdo

Biglietti: In prevendita su TicketOne dal 16 marzo 2024

In prevendita su TicketOne dal 16 marzo 2024 Maggiori informazioni: Dedicato a Noi

