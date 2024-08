Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 22 al 25 agosto 2024

© Napoli da Vivere

Feste, sagre, eventi, spettacoli, concerti e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend: Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 22 al 25 agosto 2024. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete quattro sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali grandi concerti, i luoghi da visitare e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Gli altri eventi nel Weekend dal 22 al 25 agosto 2024

Gli eventi da non perdere in Campania nel Weekend dal 22 al 25 agosto 2024

Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 22 al 26 agosto 2024

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana ed anche il lunedì successivo. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ed ascoltare grandi artisti e gruppi musicali. Concerti Gratis dal 22 al 26 agosto

Sagra del Pesce 2024 ad Ercolano: 3 weekend dedicati al mare, alla musica e alla cucina locale

Anche quest’anno torna per tre weekend ad Ercolano l’attesa Sagra del Pesce 2024 che si svolgerà nei giorni 23-24-25-30-31 Agosto e poi ancora 1-6-7-8 Settembre 2024 con tanti giorni dedicati ai sapori del mare. la Sagra del Pesce a Ercolano si terrà presso il Parcheggio degli Scavi Archeologici in Via dei Papiri Ercolanesi Sagra del Pesce ad Ercolano

Il Festival della Pizza a Mondragone

Si terrà nei giorni 25-26-27-28 Agosto 2024 sul lungomare Camillo Federico a Mondragone, altezza ex pontile, la terza edizione del “Mondragone Pizza Festival” con 4 serate musicali da non perdere. Festival della Pizza

Il cinema in Certosa: a Capri film gratuiti sotto le stelle nella Certosa di San Giacomo

Dal 18 al 24 agosto 2024 torna “Il Cinema in Certosa”, la bella rassegna cinematografica gratuita che si ripresenta per la sua VI edizione e che, dal 2014, propone suggestive serate di cinema sotto le stelle nello splendido Chiostro grande della Certosa di San Giacomo a Capri. Il cinema in Certosa

Sagra del Cecatiello: il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada a Paupisi

Dal 23 al 25 agosto 2024 ritorna a Paupisi, nel beneventano “il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello” che quest’anno è alla sua 51° Edizione. Per tre giorni il centro storico di Paupisi diverrà un luogo dove si potranno trovare prodotti freschi cucinati al momento e a vista, con l’ottimo olio extravergine di oliva e il migliore vino Aglianico e Falanghina delle zone di Paupisi.Sagra del Cecatiello

Due eventi speciali per scoprire la Lauro medioevale: Lumina in Castro e Lumina in Borgo

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto 2024 a Lauro, in provincia di Avellino, ci saranno 2 eventi veramente speciali per scoprire la Lauro medioevale: Lumina in Castro e Lumina in Borgo. Una storica manifestazione rievocativa lauretana che quest’anno raddoppia e presenta sia un evento gratuito che uno a pagamento di 5 €. la Lauro medioevale

Nel Porto Turistico di Acciaroli in Cilento la grande festa di Gusto Italia in Tour

Cinque giorni di festa con la buona enogastronomia e l’artigianato nel Porto Turistico di Acciaroli per la grande festa itinerante di Gusto Italia in Tour nei giorni 21-22-23-24-25 Agosto 2024 il bell’evento itinerante della buona Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una tappa da non perdere con 5 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Gusto Italia in Tour

Medievalia 2024 a Faicchio nel beneventano: una grande festa medievale per 4 giorni

Dal 22 al 25 agosto 2024, la piccola cittadina di Faicchio, in provincia di Benevento, si animerà di un fascino medievale unico per “Medievalia 2024”. Nel paese verrà allestito un vero e proprio borgo medievale, con il castello ducale, le stradine e i vicoli addobbati a festa per il Palio di San Giovanni. Medievalia 2024 a Faicchio

La Sagra del Fusillo e della Porchetta 2024 a Montoro (AV)

Una bella festa si terrà dal 21 al 25 agosto 2024 presso il Parco del Sole nella Frazione Sant’ Eustachio di Montoro (AV): la Festa del Fusillo e della Porchetta. Un evento che ci presenta tante bontà locali e tante occasioni per divertirsi e provare la buona cucina della zona, e tutta dedicata al Fusillo (Pasta fatta a mano) e alla Porchetta. Sagra del Fusillo e della Porchetta

Il programma degli eventi estivi 2024 a Sant’Agnello di Sorrento

Fino all’8 settembre tanti eventi, concerti, cinema e tanto altro per l’estate 2024 a Sant’Agnello di Sorrento con gli eventi serali organizzati dall’amministrazione comunale. Ci sarà il cineforum all’aperto a Piazzetta Angri dal titolo “sotto il cielo stellato”, un bellissimo concerto all’alba ai Colli delle Fontanelle, i grandi concerti con Marco Zurzolo, gli Ars Nova e Raffaello Converso, e poi le presentazioni di libri e i dibattiti nei punti più belli della cittadina. eventi a Sant’Agnello di Sorrento

Sul lungomare di Minori, in costiera amalfitana, i mercatini artigianali e del Vintage: le date

Fino all’8 settembre 2024 prosegue il Tour estivo presso il Lungomare California di Minori, in Costa d’Amalfi con oltre 15 giornate di mercatini estivi dedicati al vintage e all’artigianato. Troveremo artigianato, modernariato, collezionismo d’epoca, vintage, prodotti tipici con degustazione senza somministrazione, tipo formaggi, salumi, miele, taralli, biscotti artigianali ecc. Le date residue AGOSTO: 23,24,25 30, 31 – SETTEMBRE: 1° – 6,7,8 – mercatini artigianali e del Vintage

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film a 3,50 e poi spettacoli e concerti all’aperto

Film, spettacoli e concerti all’aperto nel verde ogni sera nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Agorà San Sebastiano al Vesuvio” con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Gli eventi estivi 2024 da non perdere a Maiori: il programma

Anche per il mese di agosto 2024 a Maiori si terranno tanti eventi culturali, spettacoli musicali e manifestazioni estive per tutte le età. Previsti dall’amministrazione comunale per l’estate 2024 oltre 60 eventi, 4 mostre d’arte a Palazzo Mezzacapo, una addirittura con opere provenienti dalla Biennale di Venezia, e tanti spettacoli al Teatro del Mare che quest’anno prevede ben 520 posti. eventi estivi a Maiori

All’Arena dei Templi di Paestum grandi concerti live da non perdere per l’estate 2024

Tante serate speciali fino al 24 agosto 2024 nella grande Arena dei Templi di Paestum con tanti eventi e concerti live con grandi artisti della scena musicale italiana e internazionale. Nella suggestiva location che si trova a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum nei mesi estivi sono attesi i grandi live di Antonello Venditti, Calcutta, Salmo & Noyz Narcos, Manu Chao, I POOH e tanti altri grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. concerti live all’Arena dei Templi

Binario Rosa: Serate di Teatro al Femminile nell’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa

Dal 23 giugno al 28 settembre il Museo di Pietrarsa ospiterà, nel suo anfiteatro esterno, la 2^ ediz. di “Binario Rosa”, una rassegna teatrale unica dedicata alle donne. Prezzi 16 euro a spettacolo: il prossimi il 7 luglio: “Dove c’è il mare” di Antonella Morea.

Notti Vanvitelliane, serate speciali nel Parco Borbonico del Fusaro

Dal 15 giugno al 15 settembre 2024 si terrà Notti Vanvitelliane, una speciale rassegna multiartistica di manifestazioni serali imperdibili che si terranno nel Parco Borbonico del Fusaro dove c’è la splendida Casina Vanvitelliana di Bacoli. Notti Vanvitelliane

I Venerdì di Ercolano: visite notturne al Parco Archeologico di Ercolano

Tutti i venerdì sera di agosto 2024, ed in particolare nei giorni, 2,9,16,23,30 agosto 2024 nel Parco Archeologico di Ercolano tornano “I Venerdì di Ercolano”, le straordinarie visite guidate notturne tra luci, proiezioni di immagini e suggestioni notturne. I Venerdì di Ercolano

Agerola Sui Sentieri Degli Dei – Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana. Spettacoli gratuiti

Iniziato anche quest’anno Agerola Sui Sentieri Degli Dei, il Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana che per questa 13° Edizione si svolge dal 17 luglio all’ 8 settembre 2024 con spettacoli che iniziano alle ore 21:00 e sono ad ingresso libero. Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana

Un’Estate da BelvedeRE: ancora spettacoli e concerti tra il Belvedere di San Leucio e Caserta

7 grandi spettacoli per Un’Estate da BelvedeRE che quest’anno si svolgerà al Belvedere di San Leucio e poi a Caserta davanti alla Reggia. Tra fine luglio e settembre ci saranno ancora Edoardo De Crescenzo, Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, Elio e le Storie Tese, Maurizio Casagrande, Il Volo, Antonello Venditti ed Umberto Tozzi e poi ben 5 concerti di Gigi D’Alessio a Caserta Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia. Un’Estate da BelvedeRE

Eventi estivi gratuiti nella bella Villa Fondi a Piano di Sorrento

Dal 2 luglio al 7 agosto 2024 il Comune di Piano di Sorrento, nell’ambito della Rassegna degli eventi estivi “Estate Blu 2024 davanti al golfo di Surriento” propone vari e interessanti serate tra Cultura e Spettacolo nella bellissima Villa Fondi nel Comune di Piano di Sorrento. Eventi estivi gratuiti

Fresko Film il Cinema all’Aperto 2024 sotto le stelle a Portici

Dal 5 luglio al 1°settembre 2024 ritorna Fresko Film la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici a soli 3,50 euro a persona. Un evento effettuato sempre in collaborazione con il Cinema Teatro Roma di Portici. Fresko Film a Portici

Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli: il programma di Agosto 2024

Dal 14 Luglio all’8 Settembre 2024 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la seconda edizione della rassegna di cinema all’aperto “A spasso nel cinema” un bell’evento di sera che si terrà negli ampi spazi panoramici del Rione Terra nel Centro storico di Pozzuoli. In città sempre aperti ristoranti e locali per gustare gli ottimi prodotti della zona. Cinema all’aperto a Pozzuoli

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a agosto 2024 alla scoperta della verde Irpinia

Anche nei fine settimana di agosto ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Alcuni appuntamento alle 16 .. Irpinia Express

Le sagre di Liberi: 15 sagre, una in ogni weekend

Ritorna anche per il 2024 la grande festa delle Sagre a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per il 2024 ci saranno ben 15 sagre e tutte diverse tra giugno, luglio, agosto e settembre 2024 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Le Sagre di Liberi

Eventi all’alba al Parco Archeologico di Ercolano tra musica e archeologia

Tre giornate veramente speciali al Parco Archeologico di Ercolano il 29 Giugno, 20 Luglio e 31 Agosto 2024. Tre sabati speciali in cui, dalle ore 5.30, ci saranno visite straordinarie all’alba al Parco Archeologico, tra musica e archeologia Eventi all’alba a Ercolano

Riapre Acquaflash il grande grande parco acquatico di Licola

Dopo 5 riapre il grande parco acquatico di Licola, e si chiamerà di nuovo Acquaflash, come all’inaugurazione agli inizi degli Anni ’90. Dal 1998 il parco e si chiamò Magic World ma cinque anni fa chiuse e riaprirà per questa estate con il parco acquatico dei divertimenti. Riapre Acquaflash

A Ercolano apre l’antica spiaggia di Herculaneum, la prima in un parco archeologico

Grande novità nel Parco archeologico di Ercolano dove si sono conclusi i lavori i lavori di risistemazione dell’antica spiaggia della città, collegata agli scavi, ed è stata così aperta al pubblico l’antica spiaggia di Herculaneum. Ora il Parco di Ercolano ha un’immagine il più possibile vicina a come si presentava prima dell’eruzione. l’antica spiaggia di Herculaneum

Funivia del Monte Faito: orario estivo con viaggi anche di sera e 32 corse al giorno

Dal 15 giugno al 15 settembre 2024 c’è un nuovo orario estivo per le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. Previste ben 32 corse giornaliere alcune delle quali serali. Tutti gli orari e i prezzi Funivia del Monte Faito: orario estivo

Il Bus del Mare: il servizio bus dal Vomero per le spiagge di Capo Miseno

Attivo dal 10 giugno 2024 il servizio quotidiano di autobus che dal Vomero arriva a Capo Miseno (linea 150 Vomero-Miseno) e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il Bus del Mare

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio

“Vesuvio sotto le stelle” è un percorso serale che si svolge da ben 11 anni che ci porterà alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, con passeggiate serali in cima al cratere.Per il 2024 l’evento si terrà TUTTI I GIORNI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO sempre dalle 19 con partenza da Via Contrada Osservatorio ad Ercolano. Il percorso dure 3 ore. Vesuvio sotto le stelle

Dove fare il bagno in Campania: le 20 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2024

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque con ben 20 località che hanno conquistato la bandiera Blu l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. le Bandiera blu in Campania

Riparte l’Archeotreno: da Napoli Centrale ai tesori di Paestum in treno storico

In Campania l’Archeotreno, il treno storico che ci consentirà di andare dal centro di Napoli all’area archeologica di Paestum, patrimonio mondiale dell’umanità. UNESCO. Tutte le date

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Destination Vesuvio

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze. il ponte tibetano di Laviano

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli

Da fine aprile ci sarà l’illuminazione notturna dell’Acquedotto Carolino del Vanvitelli che porta l’acqua alla Reggia di Caserta. Il grande capolavoro vanvitelliano del settecento che sarà finalmente illuminato di notte nella valle di Maddaloni. Acquedotto Carolino

Meraviglia a Pompei: ritrovata una casa decorata con soggetti ispirati alla guerra di Troia

Ritrovato a Pompei un ambiente elegante di una casa importante con pareti nere decorate con eleganti soggetti ispirati alla guerra di Troia. La straordinaria scoperta nell’insula 10 della Regio IX di Pompei che riporta la città vesuviana alla ribalta mondiale. Meraviglia a Pompei

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli

Dal 1° marzo al 15 luglio 2024 la mostra fotografica “Visioni” nei grandi spazi di 3000 mq della nuova Gran Galleria della Reggia di Caserta aperta dopo un secolo. Nuova ala della Reggia

Da Renella: carne pregiata, panini gourmet irresistibili e dolci artigianali

La Braceria Hamburgeria Renella ad Acerra, macellai dal 1985 ti aspetta per farti gustare carne pregiata, panini gourmet irresistibili e dolci artigianali Vivi un’esperienza culinaria unica dal mercoledì al lunedì, dalle 19 alle 24. Braceria Hamburgeria Renella ad Acerra

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Cinque concerti Gigi D’Alessio a Caserta: come acquistare i biglietti

Annunciati cinque grandi concerti di Gigi D’Alessio a Caserta, 5 speciali serate di grande festa il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone davanti la Reggia. come acquistare i biglietti

Luciano Ligabue in concerto a Napoli al Teatro di San Carlo

Luciano Ligabue sarà in concerto a Napoli il giorno 7 ottobre 2024 nel Teatro di San Carlo portando in città il suo grande tour “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”. Un tour eccezionale quello di Ligabue che passerà anche da Avellino dove ci sarà un’altra tappa del tour il giorno 18 ottobre 2024 al Teatro Gesualdo. Luciano Ligabue a Napoli ed Avellino

Laura Pausini in concerto al PalaSele di Eboli con il World Tour 2024: in vendita i biglietti

Laura Pasini sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024 per una tappa di quello che sarà il suo decimo tour mondiale. Dopo il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile Laura Pausini ha annunciato le nuove date del suo World Tour 2024 e sarà a Eboli a novembre. Laura Pausini al PalaSele di Eboli

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Longola, un villaggio preistorico dell’età del bronzo vicino Pompei | Campania da Scoprire

A Poggiomarino, a soli 30 km da Napoli e vicino a Pompei esiste uno straordinario villaggio databile nella fase avanzata della media Età del Bronzo (XV-XIII sec. a.C.) attribuito al popolo dei Sarrasti. E’ visitabile e si chiama Parco Archeologico Naturalistico di Longola. un villaggio preistorico vicino Pompei

Pompei: nuove scoperte e un percorso sopraelevato per visitare l’Insula dei Casti Amanti

Dal 28 maggio 2024 nel Parco Archeologico di Pompei ha aperto alle visite l’Insula dei Casti Amanti con un nuovo e interessante percorso sopraelevato su passerelle sospese che consentirà al pubblico di osservare dall’alto l’intera Insula (isolato), comprendente la casa dei Casti Amanti, la casa dei Pittori al lavoro e la casa del Cenacolo colonnato. Sarà possibile accedere all’insula tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 18:00, attraverso un percorso interamente “accessibile” che, dall’alto, consentirà una visione innovativa e globale dell’intera insula e dell’architettura delle case romane. Pompei: nuove scoperte e un percorso sopraelevato

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Aperti alle visite al pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

A Pompei riapre, dopo i restauri, la sezione femminile delle Terme del Foro

Visitabile per la prima volta dal pubblico la sezione femminile delle Terme del Foro, perché utilizzate da sempre come deposito di materiale archeologico. Un restauro meticoloso ha consentito di scoprire stupende superfici dipinte, rimaste finora sconosciute. Terme del Foro

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha con colate di cemento villa romana

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra: le visite da non perdere al Rione Terra

Tante visite quotidiane per Puteoli Sacra per conoscere e visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate . Puteoli Sacra

Il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

