Agosto 2024 a Maiori: tutti gli eventi estivi

© Foto di Moira Nazzari su Unsplash

Eventi culturali, spettacoli musicali e manifestazioni estive per tutte le età. Questa estate previsti oltre 60 eventi, 4 mostre d’arte a Palazzo Mezzacapo e tanti spettacoli al Teatro del Mare

Anche per il mese di agosto 2024 a Maiori si terranno tanti eventi culturali, spettacoli musicali e manifestazioni estive per tutte le età. Previsti dall’amministrazione comunale per l’estate 2024 oltre 60 eventi, 4 mostre d’arte a Palazzo Mezzacapo, una addirittura con opere provenienti dalla Biennale di Venezia, e tanti spettacoli al Teatro del Mare che quest’anno prevede ben 520 posti.

Gli eventi, in particolare quelli musicali, si svolgeranno tra Teatro del Mare a due passi dal mare o a Palazzo Mezzacapo con mostre ed altre manifestazioni. Non mancheranno poi gli appuntamenti di alta qualità per i bambini con il Children Festival, al Teatro del Mare e tanti altri eventi da non perdere.

Gli eventi sono gratuiti, e possono essere prenotati su Eventbrite per scegliere il proprio posto garantito, ma la prenotazione non è obbligatoria. Per alcuni eventi è previsto un ticket con informazioni ai numeri segnalati.

Alcuni degli appuntamenti di Agosto 2024 a Maiori

1 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.00 – Spettacolo musicale con i Vintage Lovers, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

2 agosto: Teatro del Mare ore 21.30 – Maiori Jazz & more – Astor Piazzolla Stories, Concerto per pianoforte, chitarra, fisarmonica, batteria e percussioni con la partecipazione straordinaria del soprano Tania Di Giorgio, a cura della Menotti’s Art Accademy. Ingresso gratuito.

2 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.00 – Universi Paralleli dell’Orchestra Giovanile Mediterranea di Sassofoni diretta da Silvio Rossomando, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

3 agosto: Teatro del Mare ore 20.00 – Evento Cosplay, a cura dell’Associazione Major Fun Amalficoast.

4 agosto: Teatro del Mare ore 21.30 – Ciro Ceruti in “Shit Life – vita da attore”. Info ticket: 3391268882.

4 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.00 – Concerto “Ispirazioni: dal Barocco ai giorni nostri” con il duo Umberto Pannullo, flauto traverso e Salvatore Bellopede, chitarra, a cura dell’Associazione Il Tempio di Apollo.

5 agosto: Centro storico ore 18.30 – Corsa del quadro.

5 agosto: Frazione Ponteprimario ore 20.30 – Mario Clarizia show.

5 agosto :Teatro del Mare ore 21.30 – Miss Gocce di stelle – sfilata.

6 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.30 – Roberto Ruocco in “Note al Cinematografo”.

7 agosto: Giardini Villa Comunale ore 21.00 – Non Solo Tango – Concerto per fisarmonica solista con Armando Rizzo.

8 agosto: Porto turistico ore 20.30 – “Aspettando San Lorenzo” a cura dell’Associazione Clever Stars.

11 agosto: Piazzetta frazione Erchie – Mario Clarizia show.

14 agosto: Piazzetta fraz. Erchie ore 21.30 – Lorenza Marmo & Capri band, con Enzo Fischetti da “Made in sud”.

14 agosto: Porto turistico ore 23.00 – Capodanno d’estate, a cura dell’associazione Amalficoast Nightlife.

19 agosto: Porto turistico ore 21.30 – Ibiza Live Time Official Party.

MOSTRE appuntamenti 2024

Dal 29 giugno al 7 agosto: Palazzo Mezzacapo – “L’arte nel Palazzo” XVI edizione, a cura di Bellarte di Angelo Criscuoli.

Dal 1 luglio al 4 agosto: Giardini Villa Comunale – locale mostre – Giuseppe Palermo in “Confine”.

Dal 5 agosto all’8 settembre: Giardini Villa Comunale – locale mostre – CostieraArte.

Dal 10 agosto al 10 ottobre: Giardini Villa Comunale – Palazzo Mezzacapo – “La Biennalina. Dialoghi Spaziali”, a cura di Michele Citro.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.