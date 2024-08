Medievalia 2024 a Faicchio nel beneventano: una grande festa medievale per 4 giorni

Ph facebook Medioevalia Faicchio

A Faicchio quattro giorni con giochi e sfide, esibizioni e degustazioni tra sbandieratori, falconieri, mangiafuoco, giullari, arcieri e musicanti per una festa unica e da non perdere

Dal 22 al 25 agosto 2024, la piccola cittadina di Faicchio, in provincia di Benevento, si animerà di un fascino medievale unico per “Medievalia 2024”. Nel paese verrà allestito un vero e proprio borgo medievale, con il castello ducale, le stradine e i vicoli addobbati a festa per il Palio di San Giovanni.

A Faicchio con “Medievalia 2024” ci saranno quattro giorni con giochi e sfide, esibizioni e degustazioni con sbandieratori, falconieri, mangiafuoco, giullari, arcieri e musicanti.

I partecipanti all’evento troveranno uno scenario indimenticabile, una cittadina completamente trasformata in un borgo medioevale con musici, mangiafuoco, sbandieratori, arcieri, giullari e falconieri per la sfida tra le otto contrade per vincere il Palio di San Giovanni, custodito dalla contrada Casali. E non mancherà un tipico banchetto medievale, con il Duca e i gustosi piatti tipici che si potranno degustare durante la festa godendo anche dei tanti prodotti genuini di questa terra.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Prof.U.Fragola di Faicchio APS, in collaborazione con il Comune di Faicchio e l’Unità Pastorale Faicchio.

A Faicchio “Medievalia 2024” – programma

GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Ore 19.15 Piazza Palmieri – Corteo Storico

Piazza Roma – Cerimoniale di apertura, esibizione Sbandieratori di Firenze

Palio delle contrade: Lancio delle “buatte”; a seguire esibizione “Falconieri del Re”

Palio delle contrade: preliminari Corsa nel Sacco, preliminari e semifinali Carriola Umana, ; a seguire esibizione degli Arcieri del Titerno

dalle 21.00 alle 24.00 musici “I Valkanorr” itineranti nel borgo

VENERDì 23 AGOSTO 2024

Ore 19.15 Piazza Palmieri – Corteo Storico

Piazza Roma – Cerimoniale, Sorte degli Arcieri ed esibizione Sbandieratori di Firenze

Palio delle contrade: Palio della Botte Junior, semifinali corsa del Gallo; a seguire esibizione “Falconieri del re”,

Palio delle contrade: preliminari e semifinali Corsa a Tre Gambe, finale Corsa nel Sacco

Ore 22.30 esibizione “Clan Carantos”, a seguire “Notte Medievale” con i “Valkanorr” in piazza Roma

dalle 21.00 alle 24.00 musici “Valkanorr” e “Compagnia de’ Bardi Sathor” itineranti nel borgo

SABATO 24 AGOSTO 2024

Ore 19.15 Piazza Palmieri Corteo Storico

Piazza Roma – Cerimoniale, ed esibizione Sbandieratori di Firenze

Palio delle contrade: Palio degli Arcieri del Titerno; a seguire esibizione “Clan Carantos”

Palio delle Contrade: Finale corsa del Gallo, Palio della Botte senior, finale Carriola Umana; a seguire esibizione “Clan Carantos”

dalle 21.00 alle 24.00 musici “Valkanorr” e “Compagnia de’ Bardi Sathor” itineranti nel borgo

ore 23.00 “Medieval Disco” in piazza Roma

DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Ore 18.00 Bivio Corso Umberto I – Corteo Storico verso la chiesa di San Giovanni

ore 21.15 Piazza Palmieri – Corteo Storico verso Piazza Roma

ore 21.00 musici “Valkanorr” itineranti nel borgo

Ore 21.30 Piazza Roma – Esibizione sbandieratori Città di Firenze, a seguire Palio delle Contrade: finale Corsa a tre Gambe, Palo della cuccagna

22.30 Proclamazione contrada Vincitrice

23.15 Piazzale antistante Municipio Via Regina Elena – “La Fiaccola del Passato illumina il presente”: Spettacolo Piromusicale organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Ogni sera dalle ore 20.00 Stand gastronomici curati dalle attività di ristorazione di Faicchio e mercatini Medievali – Medioevalia 2024 a Faicchio – Informazioni

