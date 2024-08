Sagra del Pesce 2024 ad Ercolano: 3 weekend dedicati al mare, alla musica e alla cucina locale

© Napoli da Vivere

Anche quest’anno torna per tre weekend ad Ercolano l’attesa Sagra del Pesce 2024 che si svolgerà nei giorni 23-24-25-30-31 Agosto e poi ancora 1-6-7-8 Settembre 2024 con tanti giorni dedicati ai sapori del mare. Anche per la 18° Edizione la Sagra del Pesce a Ercolano si terrà presso il Parcheggio degli Scavi Archeologici in Via dei Papiri Ercolanesi e sarà organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano

Un appuntamento atteso con tante bontà a base di pesce, come risotto alla pescatora, cuoppo di mare ma anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, e poi anche patatine e wurstel per i più piccoli. Un bell’evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce accompagnati da musica e intrattenimento.

Sagra del Pesce organizzata dalla CRI di Ercolano con il ricavato in beneficenza

La Sagra del Pesce è sempre organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Le aperture degli Stand Gastronomici saranno alle ore 20,30 e alla sagra sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce fresco e non solo, all’interno di una confortevole location dotata di parcheggio, il tutto accompagnato da musica ed intrattenimento. La sagra si terrà in via dei Papiri Ercolanesi ad Ercolano dalle ore 20.30 nei giorni indicati. Per informazioni chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3312730274.

23-24-25-30-31 Agosto 2024

1-6-7-8 Settembre 2024

