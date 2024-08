Sagra del Cecatiello: il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada a Paupisi (BN)

Il programma completo della bella festa nel beneventano, a Paupisi con tanti stand enogastronomici e un ricco menù con Cecatielli al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana e tanto altro annaffiato dagli ottimi vini locali e poi tanti spettacoli per questa festa che è anche degli artisti di strada.

Dal 23 al 25 agosto 2024 ritorna a Paupisi, nel beneventano “il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello” che quest’anno è alla sua 51° Edizione. Per tre giorni il centro storico di Paupisi diverrà un luogo dove si potranno trovare prodotti freschi cucinati al momento e a vista, con l’ottimo olio extravergine di oliva e il migliore vino Aglianico e Falanghina delle zone di Paupisi. Da provare i cecatielli, la tipica pasta lavorata a mano e condita con ragù di carni scelte di produzione locale.

Nel piccolo borgo ai piedi del Taburno non mancheranno tante bontà oltre ai Cecatielli come la padellaccia, lo spezzatino, le montanare e tante altre bontà. Tanti volontari hanno preparato “cavando” i rinomati “Cecatielli Paupisani” per la grande festa 2024.

Programma completo delle attrazioni della 51°Sagra Del Cecatiello

L’evento è sempre organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Gal Taburno, Cia, Coldiretti e Unpli Provinciale.

Quest’anno ci saranno tre grandi stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menù: Cecatielli al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti. Ed il tutto annaffiato dagli ottimi vini. E poi tanti spettacoli.

Programma 51°Sagra Del Cecatiello e degli artisti di strada

venerdì 23 agosto dalle ore 18:00

in piazza Don Tommaso Boscaino con il convegno sui grani antichi in collaborazione con Cia e Coldiretti, poi sarà consegnato il 2° premio Cecatiello D’Oro e al termine taglio del nastro per la inaugurazione del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51esima Sagra del Cecatiello’ con fuochi d’artificio

poi la street band “R’Viennr Marching Band’ che fino alle ore 23.00 girerà nel circuito sagra con melodie funky & world music insieme ai trampolieri della Compagnia dei Saltimbanchi.

“R’Viennr Marching Band’ che fino alle ore 23.00 girerà nel circuito sagra con melodie funky & world music insieme ai trampolieri della Compagnia dei Saltimbanchi. In via G.B.Bianco dalle 21.50 alle 22.10 spettacolo comico con Jiuluis e Pipos e dalle 22.00 alle 24.00 a piazza Roma Jazz/Blues con il sax di Gianni Di Iorio, mentre in piazza don Tommaso Boscaino latin e world music con ‘Lando cafè’,

in piazza G. De Marco musica popolare con i ‘Janua’, in via Italia dalle 22.00 alle 22.30 spettacolo di fuoco con la Compagnia dei Saltimbanchi e in via G. Bianco dalle 22.30 si continua con lo spettacolo comico di ‘Jiuluis e Pipos’.

Alle ore 23.00 nuovo spettacolo di fuochi in via Italia.

Poi dalla mezzanotte in piazza IV Novembre ‘Cecatiello Dance’ con Dj set ed effetti speciali.

Sabato 24 agosto gli stand apriranno dalle ore 19:00

Inizia la street band “R’Viennr Marching Band’ che fino alle ore 23.00 girerà nel circuito sagra con melodie funky & world music insieme ai trampolieri della Compagnia dei Saltimbanchi.

In via Italia invece spazio per i piccoli buongustai alle ore 21.40 con il Clown che si alternerà con lo spettacolo del mago per poi ritornare con la Compagnia dei Saltimbanchi ed il mago fino alle 23.40.

In largo G. De Marco ci sarà il ‘gigante’ del liscio ‘Rocco e la sua fisarmonica’ mentre in via G.B.Bianco dalle 21.45 spettacolo di fuoco con l’associazione ‘Liu.Bo’ che intratterrà i curiosi buongustai fino alle 23.30, naturalmente cin qualche pausa tra un numero e l’altro.

Poi dalla mezzanotte in Largo G.De Marco il grande show di Radio Company in Action.

Domenica 25 agosto si inizia alle 17

ultimo giorno del Festival si inizia alle ore 17.00 con il Motoraduno e Motogiro a cura dei Moto Club ‘Legio Linteata’ e Ducati Official Club Motomaniaci.

Alle ore 19.00 apertura degli stand e dalle ore 20.00 alle ore 23.00 musica folk itinerante con il gruppo ‘A’Ziarella’;

dalle ore 21.30 spettacolo itinerante dei Trampolieri e in via Italia dalle 21.30 alle 22.30 torna, per la gioia dei bambini, il clown ‘Jiluis e Pipos’.

In piazza Roma invece dalle 21.30 alle 23.30 folk blues con ‘Salamone in one Men Band show’.

Dalle 21.30 alle 22.00 in via G.B.Bianco Fire Tour con Emanuele Romano ed in piazza don Tommaso Boscaino dalle 21.30 alle 23.30 musica jazz con ‘Round Trip’. In Largo G.DE Marco spazio alla musica popolare con i ‘MPS’ ed in via G.B. Bianco dalle 22.10 alle 22.30 Mary Poppins e le bolle di sapone e dalle 22.40 alle 23.10 ‘Fire Tour’ con Emanuele Romano che si darà di nuovo il cambio con Mary Poppins fino alle 23.40.

A chiudere la 51° edizione della Sagra del Cecatiello ci sarà l’attesissimo spettacolo piromusicale “The Life” in piazza don Tommaso Boscaino dalle ore 23.45 a cura della ditta Pannella e poi ci si scatenerà con il ‘Cecatiello Dance’ con Dj set musica anni 80-90 fino ai giorni nostri.

Tutti i giorni ci sarà la Fiera del Bagagliaio, dedicato agli espositori privati dove si può trovare un’immensa quantità di mercanzia, dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati ed ancora ad ogni forma di arte, antiquariato e progetti originali esposti solo ed unicamente nel bagagliaio dell’auto. Un evento unico nel suo genere che si terrà in via G.B. Bianco!

Gli spettacoli delle tre sere si terranno in diversi punti allestiti nell’area Festival.

Tutte le sere, dalle ore 19:00, stand gastronomici aperti con sei punti cassa dove si potrà pagare anche tramite POS.

dove si potrà pagare anche tramite POS. Maggiori informazioni – 51°Sagra Del Cecatiello a Paupisi

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.