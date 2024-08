Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 22 al 25 agosto 2024

Ph Facebook a Chiena

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 22 al 25 agosto 2024 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Sagra del Pesce 2024 ad Ercolano: 3 weekend dedicati al mare, alla musica e alla cucina locale

Anche quest’anno torna per tre weekend ad Ercolano l’attesa Sagra del Pesce 2024 che si svolgerà nei giorni 23-24-25-30-31 Agosto e poi ancora 1-6-7-8 Settembre 2024 con tanti giorni dedicati ai sapori del mare. Anche per la 18° Edizione la Sagra del Pesce a Ercolano si terrà presso il Parcheggio degli Scavi Archeologici in Via dei Papiri Ercolanesi e sarà organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano. Un appuntamento atteso con tante bontà a base di pesce, come risotto alla pescatora, cuoppo di mare ma anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, e poi anche patatine e wurstel per i più piccoli. Un bell’evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce accompagnati da musica e intrattenimento. Sagra del Pesce 2024 ad Ercolano

La Sagra del Fusillo e della Porchetta 2024 a Montoro (AV)

Una bella festa si terrà dal 21 al 25 agosto 2024 presso il Parco del Sole nella Frazione Sant’ Eustachio di Montoro (AV): la Festa del Fusillo e della Porchetta. Un evento che ci presenta tante bontà locali e tante occasioni per divertirsi e provare la buona cucina della zona, e tutta dedicata al Fusillo (Pasta fatta a mano) e alla Porchetta. A Montoro per tanti giorni, si potranno assaggiare i Fusilli rigorosamente fatti a mano e la buona Porchetta prodotta nella zona accompagnata dai buoni vini irpini, un evento per chi ama le cose semplici e genuine della terra irpina e anche per riscoprire il piacere di passeggiare nelle verdi valli vicine ammirando la splendida natura della zona. Sagra del Fusillo e della Porchetta

Due eventi speciali per scoprire la Lauro medioevale: Lumina in Castro e Lumina in Borgo

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto 2024 a Lauro, in provincia di Avellino, ci saranno 2 eventi veramente speciali per scoprire la Lauro medioevale: Lumina in Castro e Lumina in Borgo. Una storica manifestazione rievocativa lauretana, organizzata fin dal 2006 dall’associazione Pro Lauro, con la compartecipazione di tutta la cittadinanza che è diventata, nel tempo, una delle più importanti e seguite manifestazioni rievocative del sud Italia, che quest’anno raddoppia e presenta sia un evento gratuito che uno a pagamento di soli 5 euro. Lauro medioevale

Medievalia 2024 a Faicchio nel beneventano: una grande festa medievale per 4 giorni

Dal 22 al 25 agosto 2024, la piccola cittadina di Faicchio, in provincia di Benevento, si animerà di un fascino medievale unico per “Medievalia 2024”. Nel paese verrà allestito un vero e proprio borgo medievale, con il castello ducale, le stradine e i vicoli addobbati a festa per il Palio di San Giovanni. A Faicchio con “Medievalia 2024” ci saranno quattro giorni con giochi e sfide, esibizioni e degustazioni con sbandieratori, falconieri, mangiafuoco, giullari, arcieri e musicanti. Medievalia 2024 a Faicchio

La Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella (SA)

Torna per la 44° edizione la Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno – Campania, dal 23 al 28 Agosto 2024. Anche quest’anno sarà allestito un grande Villaggio Sagra con stand di artigianato artistico, hobbisti e merci varie, stand enogastronomici con i prodotti tipici del territorio e molto altro ancora. E quest’anno ben sei giorni di festa da venerdì 23 a mercoledì 28 agosto 2024 a Montecorvino Rovella per la 44^ edizione della Sagra della Braciola. Una bella festa per la più antica sagra enogastronomica dei Monti Picentini Maggiori informazioni – Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella

Sagra del Cecatiello: Il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada a Paupisi

Dal 23 al 25 agosto 2024 ritorna a Paupisi, nel beneventano “il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello” che quest’anno è alla sua 51° Edizione. Per tre giorni il centro storico di Paupisi diverrà un luogo dove si potranno trovare prodotti freschi cucinati al momento e a vista, con l’ottimo olio extravergine di oliva e il migliore vino Aglianico e Falanghina delle zone di Paupisi. Da provare i cecatielli, la tipica pasta lavorata a mano e condita con ragù di carni scelte di produzione locale. Sagra del Cecatiello

Il Festival della Pizza a Mondragone: ecco il programma

Si terrà nei giorni 25-26-27-28 Agosto 2024 sul lungomare Camillo Federico a Mondragone, sul lungomare ex pontile, la terza edizione del “Mondragone Pizza Festival” organizzato dall’Associazione Mondrapizza. Al Mondragone Pizza Festival previsti 1500 posti, con 12 diversi forni, e anche la friggitoria, con il «cuoppo» napoletano, e la pizza fritta. Quattro giorni di buon cibo e allegria con anche spettacoli serali e ospiti come Alvaro Vitali, il leggendario «Pierino», e la cantante e attrice Emanuela Cantone. Maggiori informazioni – Mondragone Pizza Festival

Nel Porto Turistico di Acciaroli in Cilento la grande festa di Gusto Italia in Tour

Nei giorni 21-22-23-24-25 Agosto 2024 arriva sul caratteristico Porto Turistico di Acciaroli (SA) in Cilento la grande festa di Gusto Italia in Tour, il bell’evento itinerante della buona Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una tappa da non perdere con 5 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade. dalle ore 17 alle 24 nel Porto Turistico di Acciaroli Maggiori informazioni: 375.5643840 – Gusto Italia in tour Acciaroli

A Chiena 2024: le date della grande festa dell’Acqua a Campagna vicino Salerno

Iniziata anche quest’anno la Chiena, l’attesissima festa dell’acqua a Campagna, vicino Salerno. La Chiena edizione 2024 si svolgerà dal 29 giugno fino al 25 agosto 2024 nei fine settimana anche con la grande festa della “Chiena di mezzanotte”. Anche quest’anno la grande festa della Chiena presenta con tanti divertenti e freschi appuntamenti a cui tutti possono partecipare. La festa proseguirà per tutti i sabati e le domeniche successivi fino alla grande festa finale del 25 agosto 2024. A Chiena 2024: festa dell’Acqua a Campagna

50 sfumature di Porco per le sagre di liberi nel Casertano

Da non perdere il 24 e 25 agosto a Liberi , in provincia di Caserta il Pancetta Crock Fest, la grande sagra di Liberi in provincia di Caserta, è una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per il 2024 ci saranno ben 15 sagre e tutte diverse tra giugno, luglio, agosto e settembre per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Il il 24 e 25 a Liberi il 50 sfumature di Porco Le Sagre di Liberi

Agerola Sui Sentieri Degli Dei – Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana. Spettacoli gratuiti

Iniziato anche quest’anno Agerola Sui Sentieri Degli Dei, il Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana che per questa 13° Edizione si svolge dal 17 luglio all’ 8 settembre 2024 con spettacoli che iniziano alle ore 21:00 e sono ad ingresso libero. Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana

Sul lungomare di Minori, in costiera amalfitana, i mercatini artigianali e del Vintage

Dal 26 luglio 2024 sul Lungomare California di Minori, in Costa d’Amalfi con oltre 15 giornate di mercatini estivi dedicati al vintage e all’artigianato. Nei mercatini di Minori troveremo artigianato, modernariato, collezionismo d’epoca, vintage, prodotti tipici con degustazione senza somministrazione, tipo formaggi, salumi, miele, taralli, biscotti artigianali ecc. Le date dei mercatini vintage a agosto e settembre 2024 a Minori –AGOSTO: 2,3,4 – 8,9,10 – 15,16,17,18 – 23,24,25 – 30, 31 – SETTEMBRE: 1° – 6,7,8 – Maggiori informazioni mercatini artigianali e del Vintage

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express: alla scoperta della verde Irpinia e del buon cibo

Anche nei fine settimana di agosto 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. 25 agosto 2024– da Avellino a Gesualdo Irpinia Express

E’ aperto Acquaflash il grande grande parco acquatico di Licola

Dopo 5 anni riapre il grande parco acquatico di Licola, e si chiamerà di nuovo Acquaflash, come all’inaugurazione agli inizi degli Anni ’90. Dal 1998 il parco e si chiamò Magic World ma cinque anni fa chiuse e riaprirà per questa estate con il parco acquatico dei divertimenti. Riapre Acquaflash

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio

“Vesuvio sotto le stelle” è un percorso serale che si svolge da ben 11 anni che ci porterà alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, con passeggiate serali in cima al cratere. Per il 2024 l’evento si terrà per il mese di AGOSTO TUTTI I GIORNI e poi proseguirà con altre date fino a settembre, Il percorso dure 3 ore. Vesuvio sotto le stelle

Funivia del Faito: il nuovo orario estivo con viaggi anche di sera e 32 corse al giorno

Dal 15 giugno al 15 settembre 2024 c’è un nuovo orario estivo per le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. Previste ben 32 corse giornaliere alcune delle quali serali. Tutti gli orari e i prezzi Funivia del Monte Faito: orario estivo

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità a Napoli per visitare il “Vesuvio”, il vulcano più famoso del mondo. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano in un bus turistico di medie dimensioni godendo della magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida. Il nuovo servizio è effettuato dalla Green Line Tours sightseeing un azienda che garantisce un collegamento quotidiano, disponibile in prenotazione, al momento, fino a fine ottobre 2024. arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Campania da scoprire: a Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Riaperti alle visite del pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Campania da scoprire: Longola, un villaggio preistorico dell’età del bronzo vicino Pompei

A Poggiomarino, a soli 30 km da Napoli e vicino a Pompei esiste uno straordinario villaggio databile nella fase avanzata della media Età del Bronzo (XV-XIII sec. a.C.) attribuito al popolo dei Sarrasti. E’ visitabile nei weekend e si chiama Parco Archeologico Naturalistico di Longola. un villaggio preistorico vicino Pompei

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

