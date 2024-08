Lumina in Castro e Borgo 2024: Weekend Medievale a Lauro

Un evento gratuito ed uno con un piccolo pagamento di 5 € per scoprire la storia e le bellezze della Lauro medioevale: Lumina in Castro e Lumina in Borgo. Un weekend speciale e da non perdere a Lauro nell’avellinese

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto 2024 a Lauro, in provincia di Avellino, ci saranno 2 eventi veramente speciali per scoprire la Lauro medioevale: Lumina in Castro e Lumina in Borgo. Una storica manifestazione rievocativa lauretana, organizzata fin dal 2006 dall’associazione Pro Lauro, con la compartecipazione di tutta la cittadinanza che è diventata, nel tempo, una delle più importanti e seguite manifestazioni rievocative del sud Italia, che quest’anno raddoppia e presenta sia un evento gratuito che uno a pagamento.

Nelle stesse sere, infatti, avrà luogo Lumina in Borgo, organizzata e finanziata dal Comune di Lauro, uno Spettacolo Teatrale Itinerante ad ingresso gratuito e poi Lumina in Castro, che prevede un ingresso con un piccolo pagamento nel cortile interno del suggestivo Castello di Lauro. Entrambi gli eventi sono a cura del a cura de Il Demiurgo. Gli eventi si tengono entrambi nei giorni 23,24 e 25 agosto 2024.

A Lauro Lumina in Castro e Lumina in Borgo

Lumina in Borgo – ingresso gratuito – via terra – Spettacolo Teatrale Itinerante nel centro storico – il medioevo in chiave brillante e coinvolgente in uno spettacolo itinerante a cura de Il Demiurgo a partire dalle ore 20.30 – Lumina in Borgo – informazioni

via terra – Spettacolo Teatrale Itinerante nel centro storico – il medioevo in chiave brillante e coinvolgente in uno spettacolo itinerante a cura de Il Demiurgo a partire dalle ore 20.30 Lumina in Castro – prevede un pagamento di 5 euro – si svolge nel Castello Lancellotti con corteo storico, Giochi medievali, Spettacoli ( I cortile gratuito) e poi una Rievocazione storica itinerante a cura de Il Demiurgo con (ingresso secondo cortile 5 euro) – Lumina in Castro – informazioni

Maggiori informazioni e prenotazioni Lumina in Castro cell. 3274574630

