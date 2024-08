Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film a 3,50€ e spettacoli e concerti all’aperto ad agosto 2024

Ph facebook Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Il programma di agosto e settembre 2024 degli spettacoli e dei film all’aperto nel grande Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Agorà San Sebastiano al Vesuvio”

Fino all’8 settembre 2024 film, spettacoli e concerti all’aperto nel verde ogni sera nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Agorà San Sebastiano al Vesuvio” con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, con un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate.

Anche quest’anno i film costano solo 3,50 euro mentre, per gli spettacoli teatrali, sarà anche possibile acquistare un abbonamento che comprende tutti gli spettacoli al costo di 90 euro. Di seguito il programma fino all’8 settembre 2024 degli eventi serali. La terza edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio, termina l’8 settembre con una grande serata di gala.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio – programma di Agosto 2024

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15

1° agosto – film – “50 Km all’ora” di Fabio De Luigi

2 agosto – film – “Cento domeniche” di e con Antonio Albanese;

3 agosto – film – “The Holdovers” di Alexandre Payne;

4 agosto – film – “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi;

6 agosto – film – La zona di interesse di Jonathan Glaser;

7 agosto – film – Past Lives – di Celine Song;

8 agosto – film – L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio;

9 agosto – film – Caracas di Marco D’Amore;

10 agosto – film – Un altro Ferragosto di Paolo Virzì;

11 agosto – film – Il segreto di Liberato di Giorgio Tesmi, Francesco Lettieri e Lorenzo Ceccotti.

PAUSA

20 agosto – film – Il mio posto è qui – di Daniela Porto e Cristiano Bortone;

21 agosto – film – E la festa continua – di Robert Guediguian;

22 agosto – film – Troppo azzurro di Filippo Barbagallo ;

23 agosto – film – Challengers di Luca Guadagnino;

24 agosto – film – Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni;

25 agosto – film – Perfect Days di Wim Wenders ;

27 agosto – film – I limoni d’Inverno di Caterina Carone;

28 agosto – film – Napoleon di Ridley Scott ;

29 agosto – concerto degli Afrofunk set Feat. Gegè Telesforo;

30 agosto – film – Ferrari di Michael Man;

31 agosto – film – Il Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio – programma di Settembre 2024

1 Settembre documentario Sarò con te di Andrea Bosello e tanti ospiti per una serata ricca di sorprese.

3 settembre film – “Priscilla” di Stephan Elliot

4 settembre – film – Zamora di Neri Marcorè.

5 settembre – spettacolo di Maurizio Casagrande “La prova del 9”.

6 settembre – concerto – la grande musica jazz con Mario Rosini Quartet

7 settembre – film “La casa di Ninetta” di Lina Sastri La serata vedrà ospite l’artista partenopea.

8 settembre serata finale di gala

Biglietti ed ingresso al Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio

Biglietto cinema: 3,50 euro

Biglietti concerti e spettacoli su TicketOne o al botteghino

o al botteghino Abbonamento: 7 spettacoli della rassegna Teatrando al costo di 90 euro

