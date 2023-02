Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend di Carnevale dal 17 al 21 febbraio 2023

Ph Facebook Nauticsud Salone Internazionale della Nautica

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche dal 17 al 21 febbraio 2023, il weekend di Carnevale, si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Gli eventi da non perdere nel weekend dal 17 al 21 febbraio 2023, quello di Carnevale

Arriva Sottencoppa, la grande festa di Carnevale a Napoli

Nei giorni 18, 19 e 21 febbraio 2023 arriva a Napoli Sottencoppa, il Carnevale Sonico di Napoli che si svolgerà tra il MANN, il Museo Nazionale e la Galleria Principe di Napoli con eventi gratuiti e con una grande rassegna musicale organizzata dal Comune di Napoli per festeggiare il Carnevale. Non mancherà un grande spazio è riservato ai bambini Sottencoppa, la grande festa di Carnevale

Il Carnevale di Scampia 2023: la più grande e bella festa di Carnevale a Napoli

Domenica 19 febbraio 2023 partirà dalle ore 10:00, dalla sede del GRIDAS in Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, a Scampia a Napoli, il 41° Corteo del grande Carnevale di Scampia la più antica e bella festa di Carnevale partecipata in città. Prima del corteo, alle 9,30, si terrà l’esibizione dell’Orchestra giovanile Musica libera Tutti e poi il via al grande e festoso corteo che girerà per circa 4 ore per le strade del quartiere. Il Carnevale di Scampia 2023

A Napoli il Carnevale Epomeo 2023 con quattro giorni tra sfilate, concerti e street food

Da sabato 18 a martedì 21 febbraio 2023 ritorna a Napoli, nel quartiere di Soccavo, la grande festa del Carnevale Epomeo, l’appuntamento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. il Carnevale Epomeo 2023

Ritorna il Nauticsud a Napoli: il grande salone dalla nautica alla Mostra d’Oltremare

52mila metri quadrati espositivi con oltre 800 barche in esposizione dall’11 al 19 Febbraio 2023 a Napoli per il NauticSud, il Salone Internazionale della Nautica, che ritorna per la sua 49esima edizione alla Mostra d’Oltremare. apertura al pubblico LUN_GIO 12,30-19,00 VEN_DOM 10,30-20,30. il Nauticsud a Napoli

Palepolis: le credenze domestiche della vecchia Neapolis prendono vita a Villa Bruno

Sabato 18 Febbraio 2023 alle ore 17.00, 18,30 e 20,00, nelle sale storiche di Villa Bruno, la splendida villa vesuviana del Miglio d’Oro a San Giorgio a Cremano, va in scena “Palepolis: miti, leggende e tradizioni della vecchia Neapolis”

Aperitivo Artistico nella Reggia di Portici: aperitivo, visita e performance musicale

Sabato 18 febbraio 2023, a partire dalle ore 18.00 ritorna nei meravigliosi ambienti della Reggia di Portici l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA. Grazie ad un’apertura straordinaria gli ospiti potranno vivere un’immersione sensoriale negli esclusivi spazi storici del sito borbonico. Aperitivo Artistico nella Reggia di Portici

Laboratori gratuiti di disegno in Villa Floridiana

A Napoli, nel Museo duca di Martina nella bella villa Floridiana del Vomero, ogni terzo sabato del mese e fino ad aprile 2023, si terranno dei laboratori gratuiti di disegno a cura di Maria Pia Daidone, docente di disegno. L’appuntamento è alla biglietteria del museo alle ore 9.45 del giorno dell’incontro. Prossima sabato 18 febbraio 2023 Laboratori di disegno

Al Teatro Mercadante il Don Chisciotte con Alessio Boni

Dal 15 al 26 febbraio 2023 al Teatro Mercadante di Piazza Municipio a Napoli sarà sulle scene il Don Chisciotte con Alessio Boni nell’adattamento di Francesco Niccolini e liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra Al Mercadante Don Chisciotte

Beppe Grillo torna sulle scene al Teatro Diana a Napoli

Sabato 18 febbraio 2023 unica data per Beppe Grillo a Napoli al teatro Diana che ritorna sulle scene dei maggiori teatri italiani con lo spettacolo “ Io sono il peggiore” dopo un lungo periodo di assenza. Beppe Grillo al Teatro Diana

Ballo a Corte al Palazzo Reale di Napoli: carnevale 2023 a Napoli

Dal 18 al 21 febbraio 2023 si terrà a Napoli una simpatica visita guidata al Palazzo Reale di Napoli che prevede anche degli interventi teatrali itineranti. Una divertentissima pièce teatrale per tutta la famiglia che ritorna anche quest’anno dopo il successo degli anni precedenti sempre nel Palazzo Reale di Napoli. Ballo a Corte al Palazzo Reale

A Napoli “La damnation de Faust” di Berlioz del San Carlo presso il Teatro Politeama

A Napoli fino al 15 febbraio 2023 l’opera “La damnation de Faust” di Hector Berlioz nel cartellone del San Carlo e che verrà presentata in forma di concerto presso il Teatro Politeama “La damnation de Faust”

Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

Fino all’inizio di maggio 2023 una bella rassegna musicale gratuita nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore in via Duomo con cinque concerti in programma – prossimo: sabato 18 marzo 2023 – Raffaello Converso,. “Forcella in musica”

Grande festa di Carnevale ad Edenlandia in tutti i weekend fino al 22 febbraio 2023

Anche per il Carnevale 2023 a Napoli ad Edenlandia, ci saranno tanti eventi in tutti i prossimi weekend. E per tutta la grande festa del 20 e il 21 febbraio quando Edenlandia sarà aperta tutta la giornata fino a sera. Prossime 18,19,20 e 21 febbraio. Grande festa di Carnevale ad Edenlandia

Le visite guidate all’Oasi WWF nel Cratere degli Astroni a febbraio ’23 Napoli per scoprire la

Domeniche speciali anche a febbraio 2023 nel Cratere degli Astroni a Napoli con belle visite guidate speciali da non perdere organizzate dall’Oasi WWF degli Astroni. Le visite si terranno nelle quattro domeniche di febbraio 2023. Prossima Domenica 19 febbraio 2023. Le visite guidate all’Oasi WWF

Il Teatro cerca Casa: al via gli spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

a Napoli gli spettacoli della nuova stagione de Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti negli appartamenti privati. 15 nuovi spettacoli, 5 eventi e 4 ritorni. Gli spettacoli fino ad Aprile 2023 Il Teatro cerca Casa

I grandi concerti Jazz arrivano a Napoli con Vomero Suona

Fabrizio Bosso, Enrico Rava e Francesco Bearzatti sono solo tre dei grandi nomi del Jazz Italiano che si esibiranno a Napoli nei prossimi giorni, tra l’11 febbraio e l’11 marzo 2023 per la rassegna Vomero Suona. Prossimo FRANCESCO BEARZATTI TRIO – Sabato 25 Febbraio 2023 Vomero Suona

Gli spettacoli del Teatro di San Carlo di Febbraio al Teatro Politeama di Napoli

Anche per il mese di febbraio continuano i restauri al Teatro di San Carlo di Napoli ma la stagione continua, anche per questo mese, nel Teatro Politeama. domenica 19 febbraio 2023, ore 18:00 – Musica da Camera Gli spettacoli del Teatro di San Carlo

“Marefuori” la fiction girata a Napoli a febbraio in TV: prima su Rai Play e poi su RAI 2

Ritorna “Marefuori”, per la sua terza stagione, “Marefuori” potrà essere vista sin dal 1 febbraio 2023 sulla piattaforma di RaiPlay e poi il 15 febbraio 2023 arriverà in prima serata su Rai2. “Marefuori” la fiction girata a Napoli. “Marefuori”

Al PAN di Napoli la mostra gratuita IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023

Dal 27 gennaio al 9 marzo 2023 al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille 60, la bella mostra visitabile gratuitamente dal titolo IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video. IABO 20th. Mostra Antologica

Immagine del desiderio: incontri gratuiti tra arte e letteratura al Museo Madre a Napoli

Quattro incontri tra arte e letteratura al Museo Madre di Napoli per l’evento l’Immagine del desiderio. Un interessante ciclo di appuntamenti gratuiti, a cura di Gennaro Carillo, che vedrà il coinvolgimento di Melania Mazzucco, Vittorio Lingiardi, Angela Vettese, Maria Luisa Catoni e Silvia Romani. Prossimo 16 febbraio, alle ore 17.30 – Vittorio Lingiardi. Immagine del desiderio

Ritorna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”: a Napoli i grandi film a cinema a 4 euro

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”

Starbucks apre a Napoli? Ecco le indiscrezioni e le condizioni

Starbucks lancia la sfida di aprire la sua prima caffetteria nella patria del caffè , nella gloriosa Galleria Umberto I, ma ci sono condizioni importanti da soddisfare La notizia dell’apertura di una sede di Starbucks a Napoli ha suscitato un gran dibattito tra i napoletani e gli appassionati di caffè. Starbucks apre a Napoli?

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, fino al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Con il grande “Man” di Amanda Parer a Palazzo Reale la chiusura di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022

Una bella festa “ecologica” sul porto di Marina grande a Procida e poi la cerimonia di chiusura di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 a Napoli a Palazzo Reale sempre con la presenza del grande “Man”, l’uomo pensoso di Amanda Parer La chiusura di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito fino al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

I migliori eventi, gratuiti e non, a Napoli durante la settimana dal 13 al 18 febbraio 2023

Anche durante la settimana dal 13 al 18 febbraio 2023 si terranno sempre tanti eventi a Napoli, gratuiti e non. Di seguito una selezione di quelli più interessanti. Eventi a Napoli dal 13 al 18 febbraio 2023

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

Il Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Dal 16 gennaio 2023 fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale di Napoli. Festival del Barocco Napoletano

A Napoli una scalinata sul lungomare intitolata a Lucio Dalla

Intitolate a Lucio Dalla le scale che da via Partenope portano al mare, nelle vicinanze del Circolo Canottieri Savoia dove Dalla ormeggiava la propria barca quando veniva in città dal mare. E il Circolo Savoia il 4 marzo 2023, per ricordare gli 80 anni di Dalla, farà una grande festa. una scalinata sul lungomare a Lucio Dalla

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 13 febbraio 2023. In esposizione oltre 400 opere “Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”

Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Le piste di Pattinaggio da non perdere a Napoli e in Campania

A Napoli e in Campania con ancora tante piste di pattinaggio, anche sul ghiaccio, da non perdere. A Napoli c’è quella all’Edenlandia che è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città, ma ci sono altre piste un po’ in tutta la Campania. Le piste di Pattinaggio

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Febbraio 2023

Anche per tutto il mese di febbraio 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. mercatini Agroalimentari

Il capolavoro di Antonello da Messina a Donnaregina

Un capolavoro del 1400 del più celebre pittore del Rinascimento meridionale Antonello da Messina, esce per la prima volta esce dalla Sicilia, e sarà in mostra a Napoli a Donnaregina fino al 15 febbraio 2023. Il San Zosimo a Napoli

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimo – 18 FEBBRAIO – Un’orchestra Per Il Carnevale: Il Gioco Dell’oca Musicale – Laboratorio– Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma di gennaio e febbraio

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. 18 – Febbraio – Sabato – PULCINELLA MON AMOUR lo spettacolo di Carnevale Il Teatro dei Piccoli

Le mostre da non perdere in questo inizio anno 2023 a Napoli e in Campania

In questo inizio anno 2023 i Musei a Napoli e nelle vicinanze propongono tante grandi mostre: tutti eventi da non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte mostre da non perdere

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Visite gratuite delle dimore storiche della Campania con anche degustazioni e concerti

Visite gratuite a nove tra le più belle dimore storiche della Campania che apriranno le loro porte con anche degustazioni e concerti. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria Visite gratuite delle dimore storiche

Il Presepe del Re: a Napoli a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Visite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

A Napoli si continua a visitare, con un piccolo ticket, nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, nella Basilica di Santa Maria della Sanità. La grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli.

Bada come la fuma: All’Antico Vinaio di Firenze aprirà a Napoli?

E’ molto probabile l’apertura a Napoli di un negozio di Tommaso Mazzanti, l’ormai famoso proprietario di All’Antico Vinaio di Firenze che prepara favolose schiacciate fumanti toscane stracolme di ingredienti di qualità. 13 negozi in Italia e Usa e, probabilmente, un prossimo anche a Napoli. All’Antico Vinaio di Firenze

Continua l’esposizione di pastori a San Gregorio Armeno

Continua l’esposizione di pastori a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada.Visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggiore all’inizio di via San Gregorio Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Arriva la Pietrarsa Card per il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Una convenientissima card d’ingresso per tutto l’anno al grande Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con accessi illimitati per entrare in uno dei più grandi musei ferroviari in Europa con prezzi da 10 a 20 euro. E c’è anche una convenientissima Card Famiglia. Pietrarsa Card 2023

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì fino al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria.Prossimo giovedì 9– Una lunga storia di libertà: il ducato “bizantino” di Napoli Incontri di Archeologia al Mann

Un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio tra le più grandi del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio di Mugnano

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Come rivedere Filumena Marturano con Massimiliano Gallo trasmessa su RAI 1

Un nuovo film su Filumena Marturano, la grande opera di Eduardo de Filippo, è stato trasmesso su Rai 1 martedì 20 dicembre 2022, in prima serata, con l’interpretazione di Massimiliano Gallo nel ruolo di di Domenico Soriano e nei panni di Filumena Marturano Vanessa Scalera. Come rivedere il film .

Metro Linea 7 a Napoli: a Monte Sant’Angelo la grande opera di Anish Kapoor

Installata nel cantiere della Metro Linea 7, all’uscita del Rione Traiano della stazione della linea 7 a Monte Sant’Angelo la megascultura di Anish Kapoor che fungerà da ingresso alla stazione della Metro. La linea 7 in funzione nel 2023. Metro Linea 7 a Napoli

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli

Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 10 april. In esposizione oltre 400 opere “Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata fino a marzo 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

