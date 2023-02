Bosso, Rava, Bearzatti e Rea: i grandi concerti Jazz arrivano a Napoli con Vomero Suona

Una serie di concerti jazz con i grandi nomi nazionali e internazionali si terranno a Napoli, al Vomero nel grande Auditorium Salvo D’Acquisto a pochi passi da Piazza Vanvitelli

Fabrizio Bosso, Enrico Rava e Francesco Bearzatti sono solo tre dei grandi nomi del Jazz Italiano che si esibiranno a Napoli nei prossimi giorni, tra l’11 febbraio e l’11 marzo 2023 per la rassegna Vomero Suona.

I concerti, organizzati dal Jazz Napoli Club si svolgeranno tutti nel grande teatro dell’Auditorium Salvo D’Acquisto, in via Morghen 58 al Vomero alle 21 e ci sarà anche un comodo parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro con una tariffa unica di €. 5.00 dalle 20 alle 23.

🎟 Biglietti per Vomero Suona: I biglietti sono disponibili online su TicketOne

Vomero suona – il grande jazz a Napoli

Di seguito i prossimi 3 concerti della rassegna Vomero Suona

FABRIZIO BOSSO QUARTET WE WONDER – Sabato 11 Febbraio 2023 ore 21.00 – con Fabrizio Bosso tromba | Julian Oliver Mazzariello piano | Jacopo Ferrazza contrabbasso | Nicola Angelucci batteria. Il Quartetto di Fabrizio Bosso rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder con alcune delle canzoni più significative di Wonder, attingendo a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni sessanta fino all’ultima pubblicazione del 2004. Un grande omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici di tutti i tempi. Posto Unico 1° settore numerato €. 22.00+ prev. Posto Unico 2° settore non numerato €. 18.00+ prev.

Sabato 25 Febbraio 2023 ore 21.15 – con Francesco Bearzatti – sax, electronics, Danilo Gallo – basso, electronics, Marco D’Orlando – batteria. Francesco Bearzatti, artista poliedrico tra i più importanti ed originali in Europa, affronta il repertorio dei Led Zeppelin in maniera assolutamente personale. Con lui sul palco due musicisti straordinari quali Danilo Gallo al basso e Marco D’Orlando alla batteria. Posto Unico a sedere non numerato €. 20.00+ prev. ENRICO RAVA MEETS LANZONI TRIO – Sabato 11 Marzo 2023 ore 21.15 – con Enrico Rava tromba, Alessandro Lanzoni piano, Gabriele Evangelista C/Basso e Enrico Morello batteria. Enrico Rava è senza dubbio il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo.Un bel concerto con anche Alessandro Lanzoni, “Top Jazz 2013” come miglior nuovo talento dell’anno e con una ritmica composta da musicisti di grande qualità, quali Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria . Posto Unico 1° settore numerato €. 25.00+ prev. – Posto Unico 2° settore non numerato €. 20.00+ prev.

Biglietti ed informazioni Vomero Suona

Dove si svolgono i concerti : Teatro Auditorium Salesiano Salvo D’Acquisto Indicazioni per Via Raffaele Morghen, 58, 80127 Napoli NA

Come acquistare i biglietti: I biglietti sono disponibili anche online su TicketOne

Dove parcheggiare : Parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro tariffa unica €. 5.00 dalle 20 alle 23.

: Maggiori informazioni: Napoli Jazz Club

