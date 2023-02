Grande festa di Carnevale ad Edenlandia in tutti i weekend e fino al 22 febbraio 2023

Tanti appuntamenti ad Edenlandia, il grande parco giochi di Napoli, per il Carnevale 2023, sempre con ingresso gratuito. Tanti eventi nei prossimi weekend e una grande festa finale nei 2 giorni di Carnevale con Edenlandia aperta tutta la giornata fino a sera

Anche per il Carnevale 2023 a Napoli ad Edenlandia, ci saranno tanti eventi nei prossimi weekend che accompagneranno il pubblico del grande parco cittadino alla grande festa dei giorni 20 e il 21 febbraio 2023 quando Edenlandia sarà aperta tutta la giornata fino a sera.

La festa di Carnevale inizia ad Edenlandia dal 4 Febbraio e proseguirà per tutti i weekend fino al 22 febbraio 2023 sempre con ingresso gratuito al parco. Un carnevale speciale con tante attività gratuite lungo i viali del parco, tra laboratori di carnevale e truccabinbi e poi anche due grandissime e simpaticissime galline ballerine con le loro esibizioni.

Non mancherà anche un appuntamento per i baby attori in erba con due giorni di casting, per bambini per il nuovo film di Salvatores e poi due giorni finali speciali di Carnevale con il parco aperto dalle 10:30 alle 22:00.

Il programma delle iniziative di Edenlandia per il Carnevale 2023

In tutti i fine settimana dal 4 al 19 febbraio ci sarà un doppio appuntamento gratuito, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, con il “ truccabimbi” e i laboratori di carnevale dove i partecipanti creeranno le mascherine e tutte ciò che servirà per le feste di carnevale.

Nei giorni da sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 da non perdere dalle 10.00 alle 18.00 il Casting comparse, aperto a bambini e bambine con età compresa dagli 8 ai 14 anni per il prossimo film di Gabriele Salvatores.

Ricordate anche che chiuderà domenica 12 febbraio 2023 la grande pista di ghiaccio vero di Edenlandia per poter pattinare sul ghiaccio

per poter pattinare sul ghiaccio Poi sabato 18 e domenica 19 febbraio ci saranno due appuntamenti alle 11:30 e alle 16 con le sfilate in maschera , dopo il grande successo dell’anno scorso con centinaia di maschere sfilare sul palco centrale, E anche quest’anno Edenlandia premierà la fantasia con un podio a tre che vedrà i primi classificati ricevere un voucher per le giostre da 50€, i secondi da 30€ e i terzi da 20€. Per iscriversi basterà recarsi direttamente al parco 1 ora prima dell’evento.

Domenica 19 Febbraio, lungo i viali del parco, a mettere allegria ci saranno due grandi galline alla riscossa: Chichì e Cocó.

E poi grande festa lunedì 20 e martedì 21 Febbraio con il Parco di Edenlandia aperto dalle 10.30 alle 22.00 e per l'occasione del Martedì grasso le tradizionali maschere italiane, come Pantalone, Pulcinella, Colombina, e Arlecchino, verranno a giocare all'Edenlandia, intrattenendo grandi e piccini.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere allo 0815939106 (whatsapp) o seguire le pagine social Fb e instagram @edenlandiaofficial. Facebook Edenlandia

