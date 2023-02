Beppe Grillo torna sulle scene al Teatro Diana a Napoli

Il ritorno sulle scene dei teatri italiani di Beppe Grillo con “Io sono il peggiore” in cui c’è ne sarà proprio per tutti i gusti. Unica data a Napoli da non perdere al Teatro Diana al Vomero

Sabato 18 febbraio 2023 unica data per Beppe Grillo a Napoli al teatro Diana che ritorna sulle scene dei maggiori teatri italiani con lo spettacolo “ Io sono il peggiore” dopo un lungo periodo di assenza.

Grillo ritorna in teatro con un nuovo spettacolo, lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. E c’è ne sarà proprio per tutti i gusti con “Io sono il peggiore” con spazio alla religione, alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo.

Un ritorno atteso del grande comico italiano che più amato e odiato di tutti i tempi, con un esordio il 15 febbraio a Orvieto e tre giorni dopo a Napoli al Teatro Diana del Vomero per continuare con altri grandi teatri italiani.

Uno spettacolo molto atteso, vista la mancanza di Grillo dalle scene da anni, che è già stato catalogato come “lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso” che tratterà un pò di tutto. Non mancheranno i temi da sempre cari a Grillo quali l’ecologia, le nuove tecnologie e ciò che accadrà nel nostro futuro.

E sulla pagina facebook di Grillo si annuncia “Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto”. Al Teatro Diana a Napoli – Prezzi Poltrona- € 38,00/Poltroncina-€ 30,00/Galleria-€ 22,00

