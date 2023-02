Il Carnevale di Scampia 2023: la più grande e bella festa di Carnevale a Napoli

Ben 41 edizioni per il Carnevale di Scampia, la più antica festa di Carnevale partecipato in città che si tiene fin dal 1983 organizzata dal GRIDAS, l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro che volle creare una bella tradizione in un quartiere senza storia

Domenica 19 febbraio 2023 partirà dalle ore 10:00, dalla sede del GRIDAS in Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, a Scampia a Napoli, il 41° Corteo del grande Carnevale di Scampia la più antica e bella festa di Carnevale partecipata in città. Prima del corteo, alle 9,30, si terrà l’esibizione dell’Orchestra giovanile Musica libera Tutti e poi il via al grande e festoso corteo che girerà per circa 4 ore per le strade del quartiere.

Il Carnevale di Scampia è sempre organizzato dal GRIDAS, l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro, a cui è stata anche intitolata la stazione metro di Scampia della Linea 1, che nel 1983 decise di creare una tradizione in un quartiere senza storia.

Una grande festa di tutti e di tutta la città, un evento da non perdere che vede partecipare migliaia di persone e associazioni che arrivano a Scampia da tutta Italia per dar vita ad una bella, grande, colorata e animata sfilata.

Una grande festa popolare che segue ogni anno un tema diverso

Il Carnevale di Scampia è una manifestazione realmente popolare realizzata grazie alla partecipazione di scuole, associazioni e affini e singoli cittadini, un evento che nel tempo è diventata una delle feste di carnevale più rappresentative della città di Napoli, e non solo, ed ha contribuito a far nascere in tanti quartieri di Napoli altre iniziative sociali che nascono dal basso.

Il Carnevale di Scampia ha un tema che viene scelto ogni anno e si basa su fatti di attualità. In base al tema, da metà gennaio, tante associazioni della zona organizzano gruppi di lavoro nelle scuole e nelle loro sedi con bambini e adulti per approntare maschere e manufatti che poi parteciperanno alla grande sfilata per le strade del quartiere.

Il tema del 41° Corteo di Carnevale di Scampia 2023 è quest’anno “A CHE TITOLO? ovverossia TITOLI, titoletti e sottotitoli”. “Purtroppo a marzo si è abbattuta sul GRIDAS la sentenza di condanna: “occupanti senza titolo”. Ma di titoli ne abbiamo: ben 40 titoli di carnevali fatti, tanti titoli di film proiettati e tanti ancora in lista da proiettare, titoli di libri scritti e promossi.”

E la grande festa sarà un’occasione per tutti per dare il proprio contributo di idee, di invenzione e creatività.

Il 41° Carnevale di Scampia sito ufficiale

I 41 Carnevali di Scampia: un grande lavoro di Felice Pignataro e dei GRIDAS

Dal 1983 Felice Pignataro ha proposto per la prima volta a Scampìa il carnevale di quartiere, che, si è affermato negli anni e che è diventato una tradizione consolidata ed il più bello e festoso Carnevale della città di Napoli.

Pignataro è riuscito nel suo scopo creando una bella tradizione in un quartiere senza storia e, assieme con i GRIDAS (Gruppo risveglio dal sonno) è stato un punto di riferimento importante per gruppi e associazioni che si adoperano nel quartiere per migliorarne le sorti.

Se siete interessati a vedere la grande storia da loro creata vi diamo di seguito i link del grande lavoro fatto dal 1983 ad oggi con tutti i link alla “loro” festa del Carnevale di Scampia, la più bella e vivace di Napoli.

I 41 Carnevali di Scampia: un grande lavoro dei GRIDAS sul territorio e per tutta la città di Napoli

