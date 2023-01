Al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli la mostra gratuita IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023

Ph Facebook IABO WORLD

20 anni di straordinarie opere dello street artist IABO in una bella mostra antologica gratuita al Pan di Napoli

Dal 27 gennaio al 9 marzo 2023 al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille 60, la bella mostra visitabile gratuitamente dal titolo IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video. 50 opere che raccontano il percorso artistico di IABO.

La mostra è promossa da DADART e dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus, a cura di Annalisa Ferraro, in collaborazione con INWARD, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto di EAV.

Un evento che ci consente di vedere all’interno di un unico spazio espositivo la storia dei suoi ultimi 20 anni di attività di IABO, tra particolari opere selezionate che segnato il suo percorso artistico, senza tralasciare, quelle esperienze precedenti al 2003.

In sette sale e centinaia di metri quadrati espositivi, su decine di pareti di Palazzo Roccella, il PAN Palazzo delle Arti Napoli, IABO è riuscito a riprodurre una casa per le sue opere, un punto di incontro per tutti i visitatori e allo stesso tempo anche un luogo dove discutere e confrontarsi con gli altri artisti.

Una mostra “antologica” ma anche una mostra monumentale anche “per il coraggio che l’artista ha dimostrato nell’ideare, sviluppare e portare a compimento un progetto espositivo ambizioso”.

La mostra è ad ingresso gratuito al secondo piano del Pan in via dei Mille 60 a Napoli – aperta dalle 9,30 alle 19,30 nei feriali e dalle 9,30 alle 20,30 il sabato, domenica e festivi. Maggiori Informazioni

