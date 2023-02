Ritorna il Nauticsud a Napoli: il Salone Internazionale della Nautica alla Mostra d’Oltremare

Ph Facebook Nauticsud Salone Internazionale della Nautica

800 barche in esposizione, 52mila metri quadrati espositivi e ben nove giorni di apertura alla Mostra d’Oltremare di Napoli per il grande salone napoletano della nautica che torna per la sua 49esima edizione

Si terrà dall’11 al 19 Febbraio 2023 a Napoli il NauticSud, il Salone Internazionale della Nautica, che ritorna per la sua 49esima edizione alla Mostra d’Oltremare. Il NauticSud è il salone internazionale dedicato alle imbarcazioni, alla componentistica, alla motoristica, agli accessori all’abbigliamento e all’arredamento nautico ed ai servizi per la nautica e quest’anno presenta oltre 200 espositori su 52mila metri quadrati espositivi.

L’evento è sempre organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica, Afina, e il Nauticsud anche per questa edizione presenterà in esposizione oltre 800 imbarcazioni nei grandi spazi della Mostra D’Oltremare.

Negli ampi spazi della Mostra d’Oltremare troveremo moltissime imbarcazioni tra yacht, barche, gozzi e gommoni, e poi tante novità nell’ambito dei motori, accessori e servizi della filiera.

Nove giorni di esposizione alla Mostra d’Oltremare di Napoli per il Nautic Sud con apertura al pubblico dal lunedì al giovedì 12,30-19,00 mentre il venerdì, sabato e domenica gli orari saranno dalle 10,30-20,30.

Nauticsud Salone Internazionale della Nautica Ingressi al Nautic Sud da Piazzale Tecchio e Viale Kennedy 54.

Parcheggi: Piazzale Tecchio, Viale Kennedy e Via Terracina Prezzi Biglietti: Ticket per accesso alla manifestazione direttamente in biglietteria: € 12,00 (biglietterie attivate P.le Tecchio – Pad. 6 accesso da Via Kennedy e garage pad. 6 accesso da via Kennedy);

Ticket on-line: € 12,00 + diritti di prevendita;

Ticket scolaresche: € 6,00 (rilasciati direttamente dalla biglietteria sulla base di un elenco fornito dalla scuola a cui verrà fatturato l’importo);

Ticket per l’accompagnatore di visitatore con difficoltà motorie e non autonomo: omaggio;

Ticket per ragazzi under 12 solo se accompagnati da adulti; omaggio Maggiori informazioni Associazione Filiera Italiana della Nautica

