Palepolis: i miti e le leggende della vecchia Neapolis prendono vita a Villa Bruno, la villa vesuviana del Miglio d’Oro

Un simpatico spettacolo sui miti, leggende e tradizioni della vecchia Neapolis presentato nella splendida Villa Bruno, villa vesuviana del Miglio D’Oro a San Giorgio a Cremano

Sabato 18 Febbraio 2023 alle ore 17.00, 18,30 e 20,00, nelle sale storiche di Villa Bruno, la splendida villa vesuviana del Miglio d’Oro a San Giorgio a Cremano, va in scena “Palepolis: miti, leggende e tradizioni della vecchia Neapolis”

Accompagnati da un padrone di casa molto particolare, i partecipanti si troveranno a giocare con un Munaciello, a interagire con uno jettatore, a riscoprire le leggende legate al culto dei morti, a ridere con le poesie della tradizione napoletana…molto particolari…e tanto, tanto altro.

“Palepolis: miti, leggende e tradizioni della vecchia Neapolis”

L’evento è presentato da KARMA – Arte Cultura Teatro che, eccezionalmente, ripropone lo spettacolo con cui ha debuttato 10 anni fa, ma in versione rivisitata e aggiornata. Un bell’evento che vede la regia è di Antonio Ruocco che lo ripropone con piacere:

“Questo è stato lo spettacolo con cui è nata KARMA 10 anni fa. Nasce dalla mia tesi di laurea sulle credenze legate alle antiche case napoletane ed è diventato uno spettacolo. Nel corso del tempo si è ampliato e modificato. Mi piace molto perché si ride, ci si suggestiona, si pensa alle tradizioni che ci raccontavano i nostri nonni… Dal Munaciello alla Bella ‘Mbriana… Ci sono molto legato, perché è un ramo legato all’antropologia, che è stato il mio percorso di studi universitario. Perché la tradizione napoletana resta viva ed è una sceneggiatura già pronta da dover mettere in scena.”

Palepolis è uno spettacolo in continua evoluzione

“Palepolis è uno spettacolo in continua evoluzione” ci spiega Antonio Raia che cura l’organizzazione dell’evento “Lo rivedi ogni volta ed ogni volta è divertente ed emozionante, sempre diverso per il fatto che il pubblico va a modificare la sceneggiatura ogni volta. Villa Bruno è il luogo ideale per metterlo in scena, perché le sale sono uno scenario perfetto per ricreare il focolare domestico”

Bravo il cast dello spettacolo che è composto da Ciro Pellegrino affiancato da Angelo Imperatore, Diego Consiglio, Angelo Iannace, Ciro Scherma, Valeria Ariota.

Palepolis a Villa Bruno: prezzi, orari e date Quando :

: Dove: Villa Bruno, San Giorgio a Cremano

Villa Bruno, San Giorgio a Cremano Prezzo biglietto Contributo di partecipazione: 17,00€

Contributo di partecipazione: 17,00€ Contatti e informazioni: Posti limitati, Prenotazione obbligatoria solo con messaggio Whatsapp 3427329719 o Maggiori informazioni KARMA – Arte Cultura Teatro.

