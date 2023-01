Marefuori, in onda la 3° stagione della serie tv girata a Napoli

Al via la terza stagione di Mare Fuori la serie TV girata a Napoli e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile già trasmessa su RAI 2. Narra le storie dei ragazzi e delle ragazze ospiti della struttura

Ritorna in TV Marefuori, per la sua terza stagione, la fiction girata a Napoli che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica nelle due stagioni precedenti. E ci sarà anche un anticipo: “Marefuori” potrà essere vista sin dal 1 febbraio 2023 sulla piattaforma di RaiPlay e poi il 15 febbraio 2023 arriverà in prima serata su Rai2.

E su Rai Play si potranno rivedere anche le prime due, avvincenti, stagioni con l’inizio delle varie storie, di “Chiattillo” e dei suoi compagni di sventura, che hanno tenuto incollati alla TV milioni di italiani. Disponibile anche la serie esclusiva Mare Fuori#Confessioni, 25 episodi che danno voce ai protagonisti e ad un racconto di quello che è successo sul set.

Anche nella terza stagione di “Marefuori” ci sarà un grande gruppo di attori tra cui Carolina Crescentini, la direttrice dell’istituto di rieducazione minorile, Carmine Recano, l’attore napoletano del 1980 che interpreta il ruolo del “Maresciallo” a capo delle guardie dell’istituto, molto vicino ai ragazzi e poi Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. Marefuori è stata girata quasi tutta a Napoli, ispirata all’istituto di Nisida, ed è sempre realizzata da Rai Fiction e Picomedia per la regia di Ivan Silvestrini.

Girato a Napoli Marefuori, racconta le storie dei ragazzi ospiti dell’istituto minorile



La terza stagione ci presenta i protagonisti oramai cresciuti che devono scegliere come affrontare la loro vita di adulti. Una serie, a volte dura, ma che rispecchia molto la difficile realtà della vita dei ragazzi, dei loro problemi e quanto si riesce a fare in questi istituti per dargli altre possibilità.

Le scene sono state girate in realtà sempre a Napoli ma, il complesso penitenziario di Nisida, è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo che si trova all’interno del Porto di Napoli: alla zona vi si accede dai giardini del Molosiglio, nelle vicinanze di Palazzo Reale e dell’Università Parthenope, in particolare della vecchia sede dell’Istituto Universitario Navale.

Anche nella terza stagione ci sono tantissime scene girate in esterno a Napoli e sempre tante storie e tanti giovani protagonisti per questa serie Tv di Rai 2 che ha riscosso un grande successo e anche affetto da parte del pubblico e che ha raggiunto nel giro di poco tempo a oltre 1,4 milioni di spettatori a puntata. In questi giorni a Napoli al teatro Totò anche una commedia, NOI, non oltre io, che vede come protagonisti alcuni dei ragazzi della serie.

