Aperture gratuite delle dimore storiche della Campania con visite guidate, degustazioni e concerti

Da dicembre 2022 fino a marzo 2023 si potranno visitare gratuitamente nove tra le più belle dimore storiche della Campania che apriranno le loro porte ai visitatori con visite guidate, degustazioni e concerti per l’evento “in dimora”. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

Un bel ciclo di aperture straordinarie gratuite con visite accompagnate e concerti esclusivi, in duo o in solo, di grandi artisti della Campania come Raiz, Flo, Francesco Di Bella, Dario Sansone ed altri.

Al momento il ciclo di visite prevede i primi 4 incontri durante le festività natalizie, e poi, a brave saranno comunicati i luoghi e le date per le altre dimore storiche della Campania fino al mese di marzo. Un’occasione unica per scoprire alcuni dei tanti tesori che ci sono in Campania.

In Dimora apertura delle più belle dimore storiche della Campania

Per ogni apertura straordinaria sono previsti tre turni di visita da 30 persone

i turni saranno alle ore 17.00, 18.00 e 19.00.

La partecipazione sarà a ingresso gratuito, con prenotazione tramite Eventbrite.

Ogni turno prevede la visita, una degustazione e il concerto dell’artista in programma.

Il programma dei primi 4 incontri gratuiti

29 dicembre 2022 – Palazzo D’Angelo – via Nino Bixio, 186 Maddaloni – con concerto di Raiz in duo

30 dicembre 2022 – Palazzo Riario Sforza – via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 15 Napoli – con concerto di Flo in duo

03 gennaio 2023 – Villa Wenner – via Della Filanda, 16 Capezzano (Salerno) – con concerto di Francesco Di Bella in solo

04 gennaio 2023 – Palazzo Mondo – Via Domenico Mondo n. 2 angolo Via F. Rao n. 38- Capodrise (Caserta) – con concerto di Dario Sansone in solo

