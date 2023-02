Al Teatro Mercadante il Don Chisciotte con Alessio Boni

ph Lucia De Luise

Chi non ha vissuto a testa bassa e che è stato folle abbastanza da credere nella propria visione del mondo, ed è andato controcorrente merita di essere ricordati in eterno: tra gli altri, Galileo, Leonardo, Mozart, Che Guevara, Mandela, Madre Teresa, Steve Jobs e, perché no, Don Chisciotte.

Dal 15 al 26 febbraio 2023 al Teatro Mercadante di Piazza Municipio a Napoli sarà sulle scene il Don Chisciotte con Alessio Boni nell’adattamento di Francesco Niccolini e liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra per la regia Roberto Aldorasi,

Uno spettacolo ispirato al famoso romanzo che ci pone davanti al classico dilemma: chi è pazzo? Chi è normale? Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. Di più: forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici.

Chi è pazzo e chi è normale?

Sul palco del Teatro Mercadante di Napoli per il Don Chisciotte Alessio Boni, Serra Yilmaz e con Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico

Don Chisciotte al Teatro Mercadante: prezzi, orari e date

Quando: Dal 15 al 26 febbraio 2023

Teatro Mercadante in Piazza Municipio a Napoli Prezzo biglietto: da 10 a 25 euro

da 10 a 25 euro Contatti e informazioni: Teatro Mercadante – 081 5510336

