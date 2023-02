Gli spettacoli del Teatro di San Carlo di Febbraio al Teatro Politeama di Napoli

Anche per il mese di febbraio continuano i restauri al Teatro di San Carlo di Napoli nella sala del Teatro in particolare anche sul soffitto della sala per la splendida tela del Cammarano. La stagione continua, anche per questo mese, nel Teatro Politeama

A causa della chiusura, dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, del Teatro di San Carlo di Napoli per lavori di restauro che interesseranno la sala del Teatro, anche per il mese di febbraio 2023 gli spettacoli del Massimo napoletano si terranno presso il Teatro Politeama, così come è successo per gli eventi di gennaio 2023. Durante questo periodo l’Orchestra, il Coro e il Balletto del Teatro di San Carlo terranno i loro spettacoli presso il Teatro Politeama di via Monte di Dio a Napoli.

In programma nel mese di febbraio la Damnation De Faust di Berlioz che sarà tenuto in forma di concerto con un prestigioso cast, il balletto Raymonda insieme a quattro produzioni di giovani coreografi, il Concerto di musica da Camera con musiche di Mozart e Von Weber e il concerto sinfonico diretto da Dan Ettinger, il nuovo Direttore musicale del Teatro da gennaio 2023. Tutti spettacoli da non perdere.

Gli spettacoli di Febbraio del San Carlo presso il Teatro Politeama

mercoledì 1 febbraio 2023, ore 17:00 – Raymonda e i giovani coreografi – il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer un appuntamento che comprende diverse coreografie: nella prima parte il terzo atto di Raymonda nella celebre coreografia di Marius Petipa sulla musica di Aleksandr Glazunov. A seguire Appointed Rounds di Simone Valastro che firma anche i costumi (in collaborazione con Giusi Giustino); Delibes suite, coreografia di José Carlos Martinez, musica di Léo Delibes, costumi di Agnès Letestu; Aria suspended (coreografia, costumi e luci di Mauro de Candia, sulla celebre “aria sulla quarta corda” di Johan Sebastian Bach) e infine Aunis, coreografia di Jaques Garnier. Gli spettacoli continueranno con varie date fino al 29 marzo 2023.

il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer un appuntamento che comprende diverse coreografie: nella prima parte il terzo atto di Raymonda nella celebre coreografia di Marius Petipa sulla musica di Aleksandr Glazunov. A seguire Appointed Rounds di Simone Valastro che firma anche i costumi (in collaborazione con Giusi Giustino); Delibes suite, coreografia di José Carlos Martinez, musica di Léo Delibes, costumi di Agnès Letestu; Aria suspended (coreografia, costumi e luci di Mauro de Candia, sulla celebre “aria sulla quarta corda” di Johan Sebastian Bach) e infine Aunis, coreografia di Jaques Garnier. Gli spettacoli continueranno con varie date fino al 29 marzo 2023. Dal 7 al 15 Febbraio 2023 – Hector Berlioz – La Damnation De Faust – Leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra. Libretto Hector Berlioz, Almire Gandonnière e Gérard de Nerval da Johann Wolfgang von Goethe Direttore | Pinchas Steinberg – Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo – Maestro del Coro | José Luis Basso

Leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra. Libretto Hector Berlioz, Almire Gandonnière e Gérard de Nerval da Johann Wolfgang von Goethe | Pinchas Steinberg – Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo – Maestro del Coro | José Luis Basso 14 Febbraio 2023 – ore 19 Concerto Sinfonico – Direttore | Dan Ettinger – Pianoforte | Alexander Malofeev – Programma – Sergej Rachmaninov – Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra, op. 18 – Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov – Sheherazade suite sinfonica Op. 35 – Orchestra del Teatro di San Carlo

Direttore | Pianoforte | Alexander Malofeev – Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra, op. 18 – Sheherazade suite sinfonica Op. 35 – Orchestra del Teatro di San Carlo Dal 21 Febbraio al 28 Marzo 2023 – Danza – Il Balletto Romantico: Napoli/ Les Sylphides – Programma – Fryderyk Chopin – Les Sylphides , Balletto in un atto orchestrato da Alexander Glazunov, Coreografia | Michel Fokine – W. Gade, E. Helsted, H.C. Lumbye, H.S. Paulli – Napoli ( o Il pescatore e la sua sposa) Balletto del 1842 Coreografia | August Bournonville – Esecuzione su musiche registrate – Balletto del Teatro di San Carlo – Direttore del Balletto | Clotilde Vayer – Durata: 1 ora e 40 minuti circa, con intervallo.

Programma – – , Balletto in un atto orchestrato da Alexander Glazunov, Coreografia | Michel Fokine – o Il pescatore e la sua sposa) Balletto del 1842 Coreografia | August Bournonville – Esecuzione su musiche registrate – Balletto del Teatro di San Carlo – Direttore del Balletto | Clotilde Vayer – Durata: 1 ora e 40 minuti circa, con intervallo. domenica 19 febbraio 2023, ore 18:00 – Musica da Camera – Mozart / Von Weber – Violino | Gabriele Pieranunzi – Violino | Loana Stratulat – Viola | Luca Improta – Violoncello | Silvano Fusco – Clarinetto | Mariano Lucci – Professori d’Orchestra del Teatro di San Carlo – Programma Wolfgang Amadeus Mozart – Quartetto per archi in sol Magg. K 387 – Carl Maria von Weber – Quintetto per clarinetto e quartetto d’archi Op. 34 – Durata: 1 ora e 10 minuti circa, senza intervallo

Maggiori informazioni Teatro di San Carlo

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.