4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 febbraio 2023

Ph Marcello Erardi

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 17 al 19 febbraio 2023 ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Lo straordinario percorso sotterraneo del LAPIS Museum nel centro antico

Il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, vi aspetta anche questa settimana di San Valentino che coincide con l’ultima di Carnevale, non solo perché la storia della fondazione del Complesso è un gesto d’amore e di devozione verso la Vergine cui è dedicata, ma anche per i tanti piccoli aneddoti che caratterizzano questi ambienti sotterranei.I visitatori avranno modo di scoprire il Museo dell’Acqua, cisterne greco-romane valorizzate da coloratissime luci che ne enfatizzano ogni cunicolo e cavità, ma anche il Decumano Sommerso, la parte dell’acquedotto che nel corso della Seconda guerra mondiale è stata utilizzata come ricovero antiaereo, saranno inoltre sorpresi, nella Sala della Luna, da un suggestivo plenilunio nel cuore di Napoli, ma qui potranno immergersi nella storia, tra la Sala dei Racconti, dove troveranno gli ologrammi di Gennaro e Michela, che rievocano la vita nel corso degli anni ’40, mentre ad accoglierli nella Sala dei bombardamenti una installazione immersiva, riambientazione dei momenti vissuti da Napoli che si chiude idealmente con un auspicato messaggio di speranza e di pace. Il percorso sotterraneo è aperto al pubblico per le sue visite tradizionali tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con quattro turni di visita: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30.

La visita è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 (la mostra Convivia è accessibile fino alle 19.00), i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo: Visita con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Organizzazione: Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 19 Febbraio – Carnevale al Museo

Un evento particolare, un carnevale unico al Museo Gaetano Filangieri di Napoli. Uno dei Musei più affascinanti di Napoli apre le sue porte di sera dando la possibilità a tutti i presenti di godere delle bellezze del luogo tra visita guidata, drink e buona musica. Ci sarà una Visita guidata gratuita al museo dalle ore 18:30 alle ore 20:30 e poi Music Design: Paul Kenny – Dress code: maschera veneziana*(*La presenza in maschera è gradita, ma non necessaria.). Per garantire il corretto svolgimento della serata e renderla fruibile a tutti gli ospiti, i posti saranno limitati, per questo motivo è consigliata la prenotazione anticipata online e seguire tutte le indicazioni quando riceverete la email di risposta.

L’evento è curato da Morgan & Partners e Valerio’s Party cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento: – dalle ore 18,30 Museo Gaetano Filangieri di Napoli

Contributo: Acquistando il biglietto in Pre-Order, il prezzo a persona è di 20 euro, anziché 25 euro, comprensivo di drink e musica dalle ore 18.30 fino alle ore 00.00.

Organizzazione: Morgan & Partners e Valerio's Party – Prenotazione obbligatoria e informazioni 334 8072133- 3343301050 – prevendita link sulla pagina ufficiale

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Morgan & Partners e Valerio's Party

Sabato 18 febbraio – San Giovanni a Mare e S. Eligio tra la Napoli Normanna e Angioina

Un bell’evento che ci porterà in una zona antica di Napoli alla scoperta di due straordinarie chiese: la Chiesa di San Giovanni a Mare e la Chiesa di Sant’Eligio. La Chiesa di San Giovanni a Mare è una preziosa testimonianza di architettura romanica e fu fondata dai padri Benedettini verso la metà del XII secolo vicino a un ospedale dei cavalieri di Gerusalemme che accoglieva i crociati che tornavano dalla Terra Santa. Oggi al suo interno si può ammirare una copia di Marianna , a cap e Napule il cui originale oggi si trova Palazzo San Giacomo, in Piazza Municipio. La bella Chiesa di Sant’Eligio Maggiore è un raro esempio di architettura gotica a Napoli ed è tra le più antiche costruzioni di Napoli risalenti al periodo angioino. Costruita nel 1270 sorse accanto ad un ospedale e fu per questo godette di privilegi e protezione reale. A metà del Cinquecento, don Pedro de Toledo, viceré spagnolo, creò li il “Conservatorio per le vergini”, un collegio femminile in cui alle ragazze veniva insegnato il mestiere di infermiera nel vicino ospedale. i bombardamenti del 1943 la distrussero in parte e fu ricostruita e restituita al culto seguendo l’aspetto austero e spoglio dello stile gotico.

L’evento è curato dal Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni sulla visita

Appuntamento: – ore 10 da Piazza Nicola Amore

Contributo: 12 euro a persona + contributo volontario per i restauri

Organizzazione: Megaride Art – Prenotazione obbligatoria solo nella pagina dell'evento

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 18 – domenica 19 febbraio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9:00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento: L'appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo: € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni..

Organizzazione: Catacombe di Napoli – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

