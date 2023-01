Le piste di Pattinaggio da non perdere a Napoli e in Campania

Ph Facebook Edenlandia Official

A Napoli all’Edenlandia la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città, ma ci sono altre piste un po’ in tutta la Campania: di seguito i vari riferimanti

Gennaio sempre speciale a Napoli e in Campania con ancora tante piste di pattinaggio, anche sul ghiaccio, da non perdere. A Napoli c’è quella all’Edenlandia che è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città, ma ci sono altre piste un po’ in tutta la Campania.

Di seguito le piste frequentabili a Napoli e in Campania: se ne conoscete altre segnalatecele e le inseriremo nell’elenco.

Le piste di Pattinaggio a Napoli e in Campania

Napoli – Edenlandia – All’interno del PalaEden, una pista per grandi e piccini (dal 26 a 48 di piede) una bella pista di pattinaggio che è la più grande della città. Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 21.30 – Sabato e domenica e festivi dalle 10.00 alle 24.00 – 30 minuti 6€ – aperta fino al 12 febbraio 2023 – Maggiori informazioni – Pista Edenlandia

– All’interno del PalaEden, una pista per grandi e piccini (dal 26 a 48 di piede) una bella pista di pattinaggio che è la più grande della città. Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 21.30 – Sabato e domenica e festivi dalle 10.00 alle 24.00 – 30 minuti 6€ – aperta fino al 12 febbraio 2023 – Bacoli (NA) – Piazza Marconi – aperta fino alla fine di gennaio. Dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 24:00. Mentre il sabato e la domenica, accessibile tutto il giorno.

– aperta fino alla fine di gennaio. Dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 24:00. Mentre il sabato e la domenica, accessibile tutto il giorno. Mugnano (NA) – Mugnano sul Ghiaccio – Centro commerciale Mugnano – fino al 16 aprile all’interno del Centro – Dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 21.00 – Venerdì dalle 15.00 alle 24.00 – Sabato e domenica dalle 9.00 alle 24.00 Maggiori informazioni – Mugnano sul Ghiaccio

– Centro commerciale Mugnano – fino al 16 aprile all’interno del Centro – Dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 21.00 – Venerdì dalle 15.00 alle 24.00 – Sabato e domenica dalle 9.00 alle 24.00 Trentola Ducenta (CE) – Ice Med – Centro commerciale Jambo 1 pattinaggio sul ghiaccio – dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 22.30 , sabato, domenica & festivi 11.00-13.00 14.30-23.30 – info whatsapp 346.5163082

pattinaggio sul ghiaccio – dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 22.30 , sabato, domenica & festivi 11.00-13.00 14.30-23.30 – Arienzo (CE) – IceMed – parco Luigi Vigliotti – 250 mq di superfice sul ghiaccio – pattinaggio sul ghiaccio – dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 22.30 , sabato, domenica & festivi 11.00-13.00 14.30-23.30 – info whatsapp 346.5163082

– 250 mq di superfice sul ghiaccio – pattinaggio sul ghiaccio – dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 22.30 , sabato, domenica & festivi 11.00-13.00 14.30-23.30 – Piedimonte Matese (CE ) – piazza Carmine – fino al 15 gennaio 2023 – pista sul ghiaccio – Tutti i giorni dalle 10 alle 23. Prezzo 6 euro 30 minuti

) – piazza Carmine – fino al 15 gennaio 2023 – pista sul ghiaccio – Tutti i giorni dalle 10 alle 23. Prezzo 6 euro 30 minuti Ariano Irpino (AV) –Villa Comunale – Fino all’8 gennaio – Dal lunedì alla domenica dalle 16.30 alle 24.00

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.