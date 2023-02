Forcella in musica: concerti gratuiti a Napoli nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore

Nella chiesa che racchiude uno straordinario segreto, la la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli, si terranno cinque concerti gratuiti in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, l’associazione Discantus e il Comune di Napoli

Fino all’inizio di maggio 2023 una bella rassegna musicale gratuita si terrà a Napoli nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore in via Duomo con cinque concerti in programma, realizzati in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, l’associazione Discantus e il Comune di Napoli.

La monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli si trova a via Duomo, all’inizio di Forcella, racchiude un segreto straordinario: è famosa per lo straordinario quadro di Aniello Falcone “nascosto” sotto un altro quadro, una delle meraviglie di Napoli che può essere ammirato da tutti i visitatori “spostando”, con una grossa corda il quadro che ricopre la straordinaria opera di Aniello Falcone.

Nella piazzetta della chiesa di San Giorgio Maggiore anche l’enorme murales dedicato a San Gennaro, la bella opera di Jorit il grande street artist napoletano.

Forcella in musica”: concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

La rassegna “Forcella in musica” è iniziata con il bel concerto “Benvenuto anno nuovo!”, eseguito dall’Orchestra Discantus, che si è tenuto, con un grande successo di pubblico, sabato 21 gennaio 2023. Presenti il soprano Martina Sannino, il tenore Stefano Sorrentino, diretti dal Maestro Luigi Grima, che dirige la rassegna, che hanno presentato un bel programma di brani senza tempo come “Era de maggio” a “Te voglio bene assaje”, “Reginella” e “Munasterio ‘e Santa Chiara”, fino a “La donna è mobile”, “Lucevan le stelle” e “Libiam nei lieti calici”.

Il programma dei cinque appuntamenti di “Forcella in musica” è il seguente e tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

sabato 11 febbraio 2023 – ore 19.30- “Musiche dal mondo” – duo Colbran con Alba Brundo all’arpa e il soprano Giulia Lepore

sabato 18 marzo 2023 – ore 19.30- Raffaello Converso, in concerto con Franco Ponzo alla chitarra.

Sabato 1 aprile 2023 – ore 19.30 – “Crux Fidelis” – con il coro Vocalia diretto da Luigi Grima

Sabato 6 maggio – ore 19.30 – “Jazz vagabondo” con Valentina Ranalli (voce) e Carlo Lomanto alla chitarra.

Forcella in Musica: Maggiori informazioni – Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

