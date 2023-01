Il capolavoro di Antonello da Messina in mostra nel Complesso monumentale di Donnaregina a Napoli

Un capolavoro del 1400 del più celebre pittore del Rinascimento meridionale, che si formò artisticamente a Napoli, esce per la prima volta dalla sua collocazione originale in Sicilia per essere ammirato in un luogo straordinario di Napoli: il Complesso monumentale di Donnaregina

Arriva a Napoli uno dei più antichi dipinti di Antonello da Messina, conservato nel Duomo di Siracusa e che esce per la prima volta esce dalla Sicilia, e sarà in mostra a Napoli nel Complesso monumentale di Donnaregina fino al 15 febbraio 2023.

Il “San Zosimo” è un capolavoro e uno dei più antichi dipinti di Antonello da Messina (1430 circa-1479) il più celebre pittore del Rinascimento meridionale: una straordinaria figura di San Zosimo su fondo d’oro considerato un caposaldo della sua attività giovanile.

Antonello da Messina si formò a Napoli nella bottega di Colantonio e questo segnò il suo stile: Colantonio fu all’epoca un maestro che lasciò le sue opere in alcune delle più grandi chiese di Napoli e, nella sala di Donnaregina si potrà ammirare anche la grande “Deposizione dalla croce” realizzato del suo maestro Colantonio e in prestito dal Museo di Capodimonte per questa mostra.

Per la prima volta a Donnaregina un’opera d’arte contemporanea a confronto con una antica

Nella stessa sala dove si potrà ammirare il capolavoro di Antonello da Messina sarà esposto, in un dialogo tra arte antica e arte contemporanea, il dittico rosa di Ettore Spalletti, quadro a tempera e foglia d’oro su tavola di grandi dimensioni.

Assieme alla grande tavola su fondo d’oro col San Zosimo del giovane Antonello da Messina si potrà ammirare anche un’opera d’arte contemporanea di Spalletti grazie al prestito da parte della Galleria Lia Rumma. La mostra sarà aperta dal 16 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023. Nel biglietto d’ingresso è compresa la visita allo straordinario Museo Diocesano di Napoli con tantissimi capolavori.

Il capolavoro di Antonello da Messina a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: dal 16 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023

dal 16 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023 Dove: Museo Diocesano di Napoli Largo Donnaregina – 80138 Napoli

Museo Diocesano di Napoli Largo Donnaregina – 80138 Napoli Orari: da Lunedì a Sabato: 9:30 – 16:30 / Martedì: Chiuso / Domenica: 9:30 – 14:00

da Lunedì a Sabato: 9:30 – 16:30 / Martedì: Chiuso / Domenica: 9:30 – 14:00 Prezzo biglietto: Ingresso a tutto il Museo 7 euro

Ingresso a tutto il Museo 7 euro Contatti e informazioni: Tel. 081 557 13 65 – Il capolavoro di Antonello da Messina info@museodiocesanonapoli.it

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.