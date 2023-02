“La damnation de Faust” di Berlioz del San Carlo presso il Teatro Politeama di Napoli

Ph Facebook Teatro San Carlo

“La damnation de Faust” di Hector Berlioz nel cartellone del San Carlo verrà presentata in forma di concerto presso il Teatro Politeama di Napoli dove si stanno tenendo gli spettacoli del Massimo Napoletano a causa dei lavori in corso nella sala del San Carlo

Grande ritorno a Napoli dal 7 al 15 febbraio 2023 dell’opera “La damnation de Faust” di Hector Berlioz nel cartellone del San Carlo e che verrà presentata in forma di concerto presso il Teatro Politeama di via Monte di Dio: al Politeama si terranno, fino al fine marzo, gli spettacoli del Massimo Napoletano a causa dei lavori in corso nella sala.

L’ Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo di Napoli saranno diretti da Pinchas Steinberg e dal maestro del coro, José Luis Basso: nell’importante cast in scena troveremo John Osborn (Faust), Daniela Barcellona (Marguerite), Ildar Abdrazakov in debutto al San Carlo (Méphistophélès), Louis Morvan (Brander) e Laura Ulloa (Una voce celeste).

La damnation de Faust, che tradotto sarebbe La dannazione di Faust, è una composizione per soli, coro e orchestra di Hector Berlioz che fu definita da lui stesso una “légende dramatique”, una leggenda drammatica. La prima esecuzione in concerto fu all’Opéra-Comique di Parigi nel 1846 e da allora viene eseguita regolarmente nelle sale da concerto e talvolta anche rappresentata in forma di opera. Al Politeama l’opera “La damnation de Faust” di Berlioz verrà presentata in forma di concerto.

Lo spettacolo si terrà nei seguenti giorni e orari

Martedì 7 febbraio 2023, ore 20.00

Venerdì 10 febbraio 2023, ore 20.00

Domenica 12 febbraio 2023, ore 17.00

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 18.00

“La damnation de Faust” è una leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra su musiche di Hector Berlioz e libretto di Hector Berlioz, Almire Gandonnière e Gérard de Nerval da Johann Wolfgang von Goethe. Prezzi da 20 a 90 euro

