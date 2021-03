Le migliori cose da fare online e il delivery a Napoli nel weekend dal 12 al 14 marzo 2021

© Germana Parisi

Il weekend a Napoli è sempre interessante anche per le tante proposte online. Spettacoli dal vivo di vari teatri e poi cinema, mostre e tanto altro. A Napoli la cultura non si ferma e continua online. Nel post anche il delivery da ordinare a casa

Situazione particolare in tutta Italia ed anche in città ma la cultura non si ferma a Napoli e, in attesa di tempi migliori, ci vengono proposte tante attività online da non perdere. Molti teatri si stanno organizzando online e ci sono anche altre iniziative. E se proprio ci va una buona pizza o un bel panino possiamo ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il delivery così diamo una mano a superare questo periodo difficile per tutti.

Gli eventi online da non perdere da Napoli

La Pulcinella suite di Stravinskij diretta da Juraj Valčuha al Teatro San Carlo di Napoli

Il Teatro San Carlo propone in streaming da venerdì 12 marzo 2021 uno straordinario concerto sinfonico diretto da Juraj Valčuha: Pulcinella di Igor Stravinskij cui seguirà la Sinfonia n.4 “L’inestinguibile” op.29 di Carl Nielsen. Il San Carlo in Streaming

I luoghi più belli della Campania con le visite online del FAI

Dall’ 8 al 13 marzo si terrà una speciale edizione digitale del FAI con visite online aperte a tutti per scoprire i luoghi più belli della Campania e di tutta Italia guidati da studenti e docenti. Visite FAI in Campania

Suoni contro muri: dal Teatro Trianon di Napoli concerti gratuiti tra musica e arte

Un bell’evento del Teatro Trianon che presenta concerti gratuiti di canzoni napoletana di ieri e di oggi presentati da un musicista o scrittore ed associati al lavoro di un artista. In varie repliche il concerto Conte per Napoli. Suoni contro muri dal Teatro Trianon

Il Malato Immaginario di Molière in streaming dal Teatro Diana a Napoli

Proseguono al Teatro Diana gli spettacoli in streaming in replica il 13,14,20 e 21 marzo 2021 per Il malato immaginario” di Molière per l’adattamento di Peppe Celentano. In live streaming dal Teatro Diana

Lezioni gratuite di cucina spagnola online dall’Istituto Cervantes di Napoli

Il prestigioso Istituto Cervantes di Napoli, ha organizzato 4 incontri gratuiti online per seguire dei corsi di preparazioni delle tapas, un piatto tipico spagnolo. lunedì 15 marzo – incontro con l’Andalusia. Sul canale Youtube si possono rivedere i video Lezioni gratuite di cucina spagnola online

Teatri Mercadante e San Ferdinando: spettacoli a porte chiuse in streaming

Il teatro non si ferma. Il Teatro di Napoli propone sui social i suoi lavori. In questi giorni visibili varie produzioni. Mercadante e San Ferdinando in streaming

Napoli Teatro Festival: spettacoli e manifestazioni online gratis

Ancora per qualche settimana saranno disponibili gratis sul web i grandi spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia, manifestazioni che hanno avuto un enorme successo quest’estate. Il Napoli Teatro Festival,

Passeggiate virtuali nella storia al MAV di Ercolano nel weekend

Raddoppia i suoi eventi il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, e ci propone sia sabato 13 che domenica 14 due differenti “passeggiate“ virtuali nella grande storia dei luoghi vesuviani sepolti dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Passeggiate virtuali nella storia al MAV

Lolita Lobosco la fiction su Rai 1 con la napoletana Luisa Ranieri: cosa succede nella 4 puntata

Si terrà domenica 14 marzo 2021, sempre su Rai1 in prima serata, la quarta e ultima puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco che ha come protagonista un’altra brava attrice napoletana, Luisa Ranieri. La trama della 4 puntata.

40 anni fa usci il film “Ricomincio da Tre” di Massimo Troisi.

Grande successo per un film che fa sempre piacere rivedere, ma all’inizio non fu così. Lo sapevate che la “prima” fu a Messina perché nessuno lo voleva proiettare?. Oggi si può rivedere su Netfix e su Prime . “Ricomincio da Tre” di Massimo Troisi.

Una domenica con il commissario Ricciardi: un libro fotografico di Maurizio De Giovanni

Un bel libro da leggere nel weekend che, oltre alle storie inedite del Commissario Ricciardi, mostra al lettore le immagini della Napoli del 1930 ritrovate negli archivi storici dei grandi fotografi dell’epoca Una domenica con il commissario Ricciardi

Tutta la straordinaria bellezza del Vesuvio nel film in streaming “In viaggio al Vesuvio”

Tutte le bellezze del Vesuvio e della straordinaria zona che lo circonda in un bellissimo film che si potrà vedere liberamente sulle pagine social del Parco Nazionale in streaming “In viaggio al Vesuvio

Al via spettacoli in streaming anche al Tram, il Teatro di Port’Alba a Napoli

Anche dal teatro Tram di Port’Alba a Napoli spettacoli ed altro in streaming. Sabato 13 marzo dalle 15.30 alle 18.30 su Zoom con Mirko Di Martino “Come scrivere un monologo”.. streaming anche al Tram

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una bella mostra fotografica dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

I mercatini agroalimentari di Coldiretti a Napoli a marzo 2020

Successo a Napoli per i mercatini agroalimentari di Campagna Amica nei weekend in varie piazze con tanti prodotti alimentari della Campania a km 0 direttamente dai produttori. Mercatini Coldiretti

Riaprono 8 cinema e teatri a Napoli con mostre d’arte: Exit Strategy

Otto importanti cinema e teatri di Napoli riapriranno per ospitare le opere di nove artisti napoletani. Una grande mostra diffusa, che dal 20 febbraio al 21 marzo 2021, gratis. l’arte non deve chiudere.

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

Pizzeria 1906 Imperatore la Pizza di via Duomo – Pizzeria 1906 Imperatore a via Duomo

Pizza 36: a Marano la pizza gourmet a ruota di carro di 36 cm.- Pizza 36 a Marano

La Marmellata della Regina con agrumi del parco della Reggia di Caserta i profitti destinati a donne vittime di violenza. Disponibili con il Delivery

Guida Michelin 2021: i migliori ristoranti stellati in Campania – Guida Michelin 2021

50 Top Pizza 2020: la classifica delle migliori pizzerie d’Italia premia Napoli e Campania – 50 top pizza

Le 6 migliori Pizzerie in Italia secondo la guida Michelin sono di Napoli – le migliori pizzerie

Gli “speciali “ di Napoli da Vivere da non perdere per conoscere il meglio di Napoli

Le cose da conoscere sulla metro dell’arte di Napoli

La metro 1 di Napoli è celebrata in tutto il mondo per la sua bellezza, Entro l’anno aprirà la nuova stazione Duomo che sarà bellissima e per quella data dovrebbero entrare anche in esercizio i primi due nuovi treni che sono già arrivati e sono in collaudo notturno. Ma ci sono tante cose da conoscere su questa straordinaria metro che ci sta facendo conoscere anche la grande storia di Napoli.

Le straordinarie ville vesuviane del “Miglio d’oro”

Contemporaneamente alla costruzione della Reggia a Portici, voluta nel 1738 dal Re Carlo di Borbone, i nobili della corte iniziarono a costruire nelle vicinanze della reggia le loro sfarzose residenze estive, ville bellissime sul mare o verso le rigogliose foreste che si trovavano ai piedi del Vesuvio. Oggi rimangono ben 122 immobili monumentali, compresi tra Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco che compongono il cosiddetto “Miglio d’oro”

Le Ville più belle di Napoli

Stupende ville neoclassiche sul mare di Posillipo di Re e Presidenti o palazzi immersi nel verde sulle colline di Napoli, Una passeggiata in città alla scoperta delle Ville più belle di Napoli per conoscerle e ammirarle.

Viaggio alla scoperta della Street Art a Napoli

Tante belle opere d’arte a Napoli sui muri dei palazzi del centro e nelle periferie di Napoli tanti bei Murales che colorano la città. Ma i dipinti della Street Art a Napoli si trovano anche nelle tante stazioni ferroviarie dell’EAV e nei complessi universitari della Università Federico II di Napoli e in altri luoghi impensabili della città

