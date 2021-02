Riaprono 8 cinema e teatri a Napoli con mostre d’arte: Exit Strategy

L’arte non deve chiudere: gli artisti partenopei riaprono le sale dei teatri e dei cinema napoletani con le loro opere che rimarranno in esposizione, per un mese, nelle antisale di questi luoghi di cultura che ci mancano tanto

Otto importanti cinema e teatri di Napoli riapriranno per ospitare le opere di nove artisti napoletani. Una grande mostra diffusa, che dal 20 febbraio al 21 marzo 2021, animerà le antisale dei cinema e teatri napoletani: l’arte non deve chiudere.

L’iniziativa si chiama Exit Strategy, ed è a cura di Lucas Memmola con il coordinamento di Matteo Mirra, ed animerà per un mese gli spazi esterni di questi luoghi di cultura ancora chiusi e che ci mancano tanto.

Il progetto Exit Strategy è stato ideato per fare in modo che le restrizioni in corso non fermino la produzione e lo scambio delle idee e delle visioni. Verranno sfruttate le vetrine dei locali chiusi, che sono di per sé luoghi espositivi, per esporre le opere pittoriche, fotografiche e i video degli artisti che parteciperanno all’iniziativa.

Exit Strategy una mostra/progetto made in Napoli

La mostra nasce dal confronto tra gli artisti che esporranno le loro opere nelle vetrine delle sale che hanno aderito all’iniziativa e sarà visitabile h24 e senza restrizioni a meno di nuove disposizioni legate all’emergenza.

I cinema e teatri napoletani aderenti sono i Cinema Arcobaleno, Filangieri, Plaza e Vittoria e poi il Teatro Augusteo, il Teatro Diana, il Teatro Sannazzaro e il Teatro Totò.

Gli artisti che parteciperanno all’iniziativa Exit Strategy sono i seguenti con vicino il luogo dove troverete le loro opere.

Lucas Memmola (Bari, 1994) – Cinema Arcobaleno – via Consalvo Carelli, 13

Dafne y Selene (Napoli, 1993) – Teatro Augusteo – piazzetta Duca d’Aosta, 263

Serena Petricelli (Napoli, 1989) – Teatro Diana – via Luca Giordano, 64

Gabriella Siciliano (Napoli, 1990) – Cinema Filangieri – via Gaetano Filangieri, 43

Collettivo DAMP e Carmela De Falco (Avellino, 1994) – Cinema Plaza – via Michele Kerbaker, 85

Clarissa Baldassarri (Civitanova Marche, 1994) – Teatro Sannazzaro – via Chiaia, 157

Mary Baldassarre (Avellino, 1993) – Teatro Totò – via Frediano Cavara, 12

Andrea Bolognino (Napoli, 1991) – Cinema Vittoria – via Maurizio De Vitto Piscicelli, 8/12

