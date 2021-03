Il Malato Immaginario di Molière in live streaming dal Teatro Diana a Napoli

Dopo il successo del primo appuntamento in streaming, “Čechovianamente”, gli spettacoli al Teatro Diana di Napoli proseguono con “Il malato immaginario” di Molière per l’adattamento di Peppe Celentano. In attesa di tornare nella storica sala del Vomero godiamoci questi appuntamenti proposti a prezzo ultrapopolare

Nuovo spettacolo dal Teatro Diana al Vomero che verrà proposto in live streaming domenica 7 marzo 2021 e poi in replica per altri 4 giorni sempre al prezzo di soli 3 euro. L’appuntamento è con Il Malato immaginario di Molière per l’adattamento di Peppe Celentano da un’idea di Gianpiero Mirra. Una bella notizia che permetterà agli appassionati e agli abbonati di godersi un primo spettacolo in diretta live domenica 7 marzo alle ore 18 che sarà poi replicato il 13,14,20 e 21 marzo 2021 con appuntamenti alle 18 o alle 21 a seconda del giorno.

“Il Malato immaginario” per l’adattamento di Peppe Celentano

“Il Malato immaginario” di Molière viene presentato al Teatro Diana per l’adattamento di Peppe Celentano e dalla sua compagnia che abbiamo visto spesso con piacere nel teatro vomerese. Tra gli interpreti principali Rosario Verde nel ruolo di Argante, Gabriella Cerino nel ruolo della sua governante Tonietta, Peppe Celentano, che cura anche l’allestimento e poi Gregorio de Paola, Amedeo Ambrosino, Diego Sommaripa, Priscilla Avolio, Sonia De Rosa.

Non c’è bisogno di raccontare la storia di questo famoso testo di Molière concepito in un momento difficile della sua vita, tormentato da eventi nefasti e da una salute precaria. Ci presenta infatti un personaggio che finge la malattia forse nel tentativo di esorcizzarla e con essa la morte. E la storia di Argante ci fa sorridere per la satira contro i medici, stizzosa e disperata, ma anche per i vari personaggi che gli ruotano attorno riportati sulla scena in maniera eccezionale dai bravi attori della compagnia di Peppe Celentano.

I biglietti possono essere acquistati per la visione in streaming sul Teatro in Rete. La diretta live si terrà domenica 7 marzo 2021 alle ore 18:00 e per le repliche dei giorni 13,14,20 e 21 marzo 2021. Il prezzo biglietto 3 euro ed è disponibile sul sito il teatro in rete.

