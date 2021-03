Cosa succede nella 4 e ultima puntata di Lolita Lobosco la fiction su Rai 1 con la napoletana Luisa Ranieri

Ultima puntata per la fiction di grande successo della domenica sera su RAI 1 dedicata al vicequestore Lolita Lobosco. Una fiction con un “cuore napoletano” perché oltre alla protagonista, la bella attrice napoletana Luisa Ranieri, anche il regista, Luca Miniero è napoletano del quartiere Arenella ed è stato il regista di Benvenuti al Sud e di tanti altri film di successo.

Finale di stagione domenica 14 marzo 2021 su Rai1 con la quarta e ultima puntata della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” tratta dai libri di Gabriella Genisi. La protagonista è la brava attrice napoletana, Luisa Ranieri che ha preso “il posto” la domenica sera di Serena Rossi con Mina Settembre, produzione di grande successo tutta girata a Napoli.

La miniserie con Luisa Ranieri, Lunetta Savino e Filippo Scicchitano è invece girata a Bari, città della Genisi, l’autrice dei romanzi, ma ha un “cuore” napoletano perché, oltre alla Ranieri c’è anche il regista Luca Miniero, che è un napoletano dell’Arenella. Un regista molto apprezzato, che ha anche diretto film di successo come Benvenuti al Sud, Non c’è più religione e tante altre importanti produzioni.

La quarta e ultima puntata di Lolita Lobosco: “Gioco Pericoloso”

Luisa Ranieri interpreta una poliziotta che è l’eroina dei romanzi di Gabriella Genisi. La quarta e ultima puntata di Lolita Lobosco sarà trasmessa domenica 14 marzo 2021 alle 21,20 su RAI 1 e si chiamerà “Gioco Pericoloso”.

Lolita è invitata ad una festa con gli ex compagni del liceo e, senza entusiasmo, ci va con Antonio Forte che era il suo compagno di banco dell’epoca e oggi lavora con lei in Polizia. L’appuntamento è, come al solito per questi incontri, la trattoria da Salvatore e durante la serata Lolita ritrova un ex compagno, Vittorio Lamuraglia molto invecchiato, ma che fa il galante per tutta la sera con lei.

Il problema sorge la mattina dopo quando si scopre che Vittorio è morto, sembra suicidandosi dopo la festa. Il Giudice che interviene sul posto dopo la prima ricostruzione dei fatti vorrebbe archiviare il caso, ma Lolita si oppone e vuole occuparsi del caso per avere le idee più chiare perché Vittorio Lamuraglia non le sembrava uno che poche ore dopo si sarebbe ammazzato. E, naturalmente il vicequestore Lobosco ha ragione, perché indagando su Vittorio scopre tanti segreti tra corruzione, denaro e fatti oscuri.

