I luoghi più belli della Campania con le visite online del FAI

Ritornano, con una speciale edizione digitale, le giornate del FAI – Fondo Ambiente Italiano che ci permetteranno di visitare i luoghi più belli della nostra terra guidati dagli studenti

Si terranno online, da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021, con una speciale edizione digitale, le straordinarie visite del FAI dedicate al mondo della scuola, dove chiunque può liberamente partecipare per conoscere i luoghi più belli della nostra terra guidato da studenti e docenti.

Un’edizione speciale, tutta digitale delle Giornate del FAI per la scuola che si può seguire anche nelle ore pomeridiane e che si terrà da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021 con centinaia di visite guidate online a luoghi straordinari con video in diretta Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI, visibili da tutti anche sul sito ufficiale del FAI.

Una speciale edizione con oltre 4000 studenti-Apprendisti Ciceroni, 700 video in programma e 264 luoghi da visitare online. Numeri che dimostrano il desiderio dei giovani di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e di educazione tra pari, anche se a distanza.

I luoghi della Campania che si potranno visitare virtualmente

In tutta Italia ci saranno visite a monasteri, abbazie, siti archeologici, musei, fontane, cinte murarie, giardini storici, parchi e ville, ma anche tanti siti naturali e anche in Campania non mancheranno tanti luoghi splendidi da conoscere anche online in attesa di poterci ritornare.

Per la nostra regione saranno disponibili visite online a circa venti luoghi splendidi tra cui il Museo Artistico Industriale di Napoli, la Real Fabbrica di Porcellane di Capodimonte, la Villa Comunale di Napoli e poi l’Anfiteatro Flavio, il Rione Terra, Le Terme Puteolane e gli Stabilimenti Meccanici e il Lago d’Averno di Pozzuoli.

Non mancheranno anche visite all’Area archeologica dell’antica Abellinum ad Atripalda, (AV), La Reggia di Caserta e lo straordinario Sito Unesco di San Leucio a Caserta, l’ Oasi dei Variconi, la zona di Pinetamare e il Castello a Castel Volturno (CE).

Le visite online saranno tutte visibili collegandosi al sito ufficiale delle giornate fai per la scuola, dove su un social wall si potrà scegliere tra centinaia di dirette o di contenuti video trasmessi sui social. Sui canali ufficiali saranno disponibili le visite effettuate in tutti i luoghi d’Italia.

Il calendario delle dirette dalla Campania

Per quanto riguarda il nostro territorio, i video dopo la diretta saranno caricati anche sul

profilo instagram del Fai Giovani di Napoli : faigiovani_napoli

Gruppo Fai Pozzuoli- Campi Flegrei: faipozzuoli_campiflegrei

Ecco la programmazione per vedere le dirette:

Mercoledì 10 marzo ore 10: Villa Comunale di Napoli, a cura di studenti dell’Istituto De Sanctis- Caselli

Giovedì 11 marzo ore 10,30: Museo artistico industriale Palizzi, a cura di studenti dell’Istituto Palizzi

Giovedì 11 marzo ore 12: La Real Fabbrica di Capodimonte, a cura degli studenti dell’Istituto Caselli

Venerdì 12 marzo alle ore 12 : Stabilimenti meccanici di Pozzuoli, a cura di studenti dell’Istituto Superiore Tassinari

Venerdì 12 marzo alle ore 17 : Lago d’Averno, a cura di studenti del Liceo Virgilio

Venerdì 12 marzo alle ore 17,30: Anfiteatro Flavio Neroniano, a cura di studenti del liceo Virgilio

Venerdì 12 marzo alle ore 18: Rione Terra, a cura di studenti del Liceo Virgilio

Venerdì 12 marzo alle ore 18, 30: Dalle Terme puteolane alle Stufe di Nerone, a cura di studenti del Liceo Virgilio.

Maggiori informazioni – Giornate Fai per la scuola

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata