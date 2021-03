Al via spettacoli in streaming anche al Tram, il Teatro di Port’Alba a Napoli

Anche dal teatro Tram di Port’Alba a Napoli uno spettacolo in streaming da non perdere un Peep Show dove 4 personaggi mettono a nudo le loro storie inconfessabili, i loro segreti più profondi, i loro pensieri nascosti, mentre gli spettatori li osservano

Anche a il TRAM (Teatro Ricerca Arte Musica) di via Port’Alba a Napoli manderà in streaming una sua produzione inedita dal titolo “Nude Verità” che sarà in scena venerdì 5 marzo 2021 alle ore 19.

Il TRAM è una piccola sala di Napoli ma con produzioni di qualità che, grazie al direttore artistico Mirko Di Martino, ha spostato online alcune delle attività cercando di superare questo brutto momento che tutti stiamo vivendo ma che colpisce in particolare i lavoratori dello spettacolo.

“Nude verità”, uno spettacolo inedito in streaming per il TRAM

Proseguendo nell’attività del teatro, che non si è mai fermata in questi mesi, venerdì 5 marzo il Teatro TRAM proporrà uno spettacolo inedito che sarà visibile in streaming, venerdì 5 marzo alle ore 19 sulla pagina Facebook del teatro,

L’evento di 45 minuti sarà visibile per gli spettatori che acquisteranno il biglietto simbolico di 5 euro sempre sulla stessa pagina, e rimarrà disponibile per le successive 24 ore. Lo spettacolo “Nude verità” è una produzione del Teatro TRAM con la compagnia Teatro dell’Osso, da un’idea del direttore artistico Mirko Di Martino, con la regia di Vittorio Passaro.

Al TRAM di Napoli un particolare Peep Show

“Nude Verità” è un Peep Show dove 4 personaggi, quasi ragionando a voce alta, mettono a nudo le loro storie inconfessabili, i loro segreti più profondi, i loro pensieri nascosti, mentre gli spettatori li osservano dalla loro privatissima cameretta, al sicuro, lontani dal pericolo di un’intimità troppo coinvolgente e sconvolgente. “Nude Verità” ci propone quattro storie da non perdere:

“Eric Live Show”: di Francesco Rivieccio, con Angela Bertamino

“Invito a cena”: di Angela Rosa D’Auria, con Guido Di Geronimo

“Abel” di Michele Danubio, con Vittorio Passaro

“Specchio” di Patrizia Di Martino, con Vincenzo Coppola

