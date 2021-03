La Pulcinella suite di Stravinskij diretta da Juraj Valčuha al Teatro San Carlo di Napoli

Il Teatro San Carlo propone in streaming la sua nuova stagione con tanti interessanti concerti e spettacoli con un cartellone concepito per il web

Continua sul web e in streaming la nuova Stagione del Teatro di San Carlo di Napoli proponendoci però sempre concerti e spettacoli straordinari fino alla prossima estate.

Tutte opere e concerti molto belli, registrati dal vivo presso lo splendido teatro napoletano e poi riproposti in streaming a prezzi popolari. Tre spettacoli al mese e biglietti simbolici a 3 euro per il singolo spettacolo o a 5 per tutti e tre, disponibili sulla piattaforma Mymovies e sulla pagina facebook del San Carlo.

A marzo si inizia con la Pulcinella suite di Igor Stravinskij

Da venerdì 12 marzo 2021 ci sarà uno straordinario concerto sinfonico con sul podio il direttore musicale Juraj Valčuha che dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo nella suite da concerto Pulcinella di Igor Stravinskij cui seguirà la Sinfonia n.4 “L’inestinguibile” op.29 di Carl Nielsen, opera mai eseguita al San Carlo.

Il concerto dura 2 ore circa ed è stato registrato dal vivo al Teatro di San Carlo il giorno 8 gennaio 2021 e sarà disponibile online da venerdì 12 marzo 2021: resterà visibile fino a fine marzo e cioè a mercoledì 31.

Come vedere gli spettacoli e acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Gli spettacoli di marzo 2021 saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 31 marzo 2021 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

Acquisto su Facebook (E – ticket 1 spettacolo per i primi 3 giorni di programmazione a 2.29 €)

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo di Napoli

